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Дело инстаблогеров ,  
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Суд арестовал банковские счета и имущество блогера Шабутдинова

Суд арестовал счета и имущество обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова
Сюжет
Дело инстаблогеров
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Таганский районный суд Москвы наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РБК пресс-служба суда.

В декабре 2023 года суд арестовал денежные средства на 28 счетах, открытых в разных банках, по делу Шабутдинова для возмещения ущерба от мошенничества. Из них 17 принадлежат самому Шабутдинову, остальные — его 35-летнему соучастнику, которому удалось скрыться, его объявили в розыск.

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Аяз Шабутдинов

Шабутдинов — блогер, бизнесмен и основатель «Like Центра». По данным следствия, он продавал курсы по эффективной предпринимательской деятельности. Поводом для возбуждения уголовного дела против Шабутдинова стало обращение предпринимателей, которые в общей сложности заплатили ему около 5 млн руб.

Блогера задержали в Москве в ноябре 2023 года. Тогда на него завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. В феврале 2024 года против Шабутдинова возбудили еще семь новых уголовных дел. По словам следователя, блогера обвиняют «в совершении 50 корыстных тяжких преступлений». В рамках расследования дела был проведен опрос свыше 35 потерпевших. Бизнесмен свою вину отрицает.

Сейчас Шабутдинов находится в СИЗО. Последний раз суд продлил срок его ареста до 16 апреля 2024 года.

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Теги
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