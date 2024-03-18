Мосгорсуд оставил блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО

Аяз Шабутдинов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Московский городской суд оставил блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Шабутдинов содержится в СИЗО № 2 «Бутырка». 13 февраля Таганский районный суд Москвы продлил ему срок в СИЗО на два месяца, до 16 апреля 2024 года. Предыдущий срок ареста истекал 16 февраля. Решение объяснили тем, что правоохранительные органы не успели завершить необходимые для следствия шаги. Адвокат блогера Никита Апаликов обжаловал продление, но апелляцию отклонили.

Шабутдинов — блогер, бизнесмен и основатель Like Центра. По данным следствия, он продавал курсы по эффективной предпринимательской деятельности. Поводом для возбуждения уголовного дела против Шабутдинова стало обращение предпринимателей, которые в общей сложности заплатили ему порядка 5 млн руб.

Мужчину задержали в Москве в ноябре 2023 года. В тот же день в его квартире прошли обыски. На Шабутдинова завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы.