Мэр Оренбурга заявил о подтоплении более 3,6 тыс. дворовых территорий

К утру уровень воды в Урале у города достиг отметки 1060 см, а рекордное значение было пройдено вечером 10 апреля

Фото: Мария Лисицына / РБК

Более 3,6 тыс. дворовых территорий и свыше 2 тыс. домовладений подтоплены в Оренбурге, сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин, передает ТАСС.

«Ситуация остается сложной, напряженной», — подчеркнул он.

Салмин рассказал, что на текущий момент сложная ситуация складывается рядом с ЖК «Гранд Парк», где всю ночь работала техника, и ЖК «Дубки». «Сейчас мы туда [в «Гранд Парк»] будем передавать водоналивные дамбы. Вода близко подошла к ЖК «Дубки», но пока критических отметок еще нет, беспокоиться не о чем», — уточнил мэр. По его словам, новые подтопленные районы в Оренбурге не появляются, но уровень воды растет.

По последним данным администрации Оренбурга, за минувшие сутки уровень воды в Урале у города вырос на 82 см, до 1060 см на 6:00 мск. Показатель для реки Сакмара у Татарской Каргалы (село к северо-востоку от регионального центра) за прошедшие сутки снизился до 809 см.

Вечером 10 апреля Салмин заявил, что уровень воды Урала у Оренбурга составил 1022 см, а уровень Сакмары у Татарской Каргалы достиг 810 см. Для последней реки опасное значение составляет 870 см. Урал у Оренбурга превысил опасный уровень 930 см еще вечером 9 апреля.

Уровень реки Урал у Оренбурга стал максимальным за всю историю наблюдений. На вечер 10 апреля в Оренбургской области подтопленными остаются 12 187 жилых домов и 14 263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

10 апреля спецборт МЧС России доставил в Оренбургскую область 3 км водоналивных дамб. Они необходимы для снижения последствий паводка, защиты от воды жилых домов и хозпостроек.

Вечером 5 апреля в Старом городе в Орске из-за подъема уровня воды в Урале прорвало дамбу. Ее прорвало в нескольких местах. Были затоплены жилые дома в старой и новой части Орска.

6 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер на фоне паводков после прорыва дамбы в Орске сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС), которому 7 апреля придали федеральный статус.