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Наводнения в России ,  
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Река Урал поднялась до рекордного уровня у Оренбурга

Уровень реки Урал у Оренбурга побил рекорд за всю историю наблюдений
Сюжет
Наводнения в России
За сутки уровень воды реки Урал рядом с Оренбургом увеличился на 44 см. По данным правительства Оренбургской области, уровень продолжает расти
Набережная реки Урал
Набережная реки Урал (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Уровень реки Урал рядом с Оренбургом стал максимальным за всю историю наблюдений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», — отметили в пресс-службе.

За день уровень воды в Урале у Оренбурга увеличился на 44 см и достиг 1022 см. На вечер 10 апреля в регионе подтопленными остаются 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городе превышены «все самые опасные отметки» уровня воды в Урале, тогда он составил 996 см. Мэр напомнил, что критической отметкой является уровень в 930 см.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В городе затоплены 2392 участка и 1910 домов. По словам Салмина, в ликвидации последствий потопа принимают участие 296 человек, 103 единицы техники и 46 плавсредств.

В начале апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков после прорыва дамбы в Орске. 7 апреля правительственная комиссия решила придать режиму ЧС в регионе федеральный статус.

Река Урал поднялась до рекордного уровня у Оренбурга
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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