В Кремле назвали состоявшейся сделку ОПЕК+

В ночь на 10 апреля члены ОПЕК+ договорились о том, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн барр. в день, с 1 июля — на 8 млн барр. в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки.

В соответствии с предварительным соглашением, различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия — на 2,5 млн барр. каждая, Ирак — на 1,06 млн барр., ОАЭ — на 0,72 млн барр.

Данные условия устроили 22 страны из 23. Страны ОПЕК+ настаивали на том, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. барр., однако страна не согласилась с такими условиями. Позднее Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 350 тыс. барр. в сутки. При этом сама Мексика урежет добычу на 100 тыс. барр., а остальную часть ее доли в сокращении добычи возьмут на себя США.