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В Кремле назвали состоявшейся сделку ОПЕК+

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Кремле считают состоявшейся сделку ОПЕК+, и президент России Владимир Путин положительно оценивает соглашение по сокращению добычи нефти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие», — сказал Песков.

Он добавил, что всего в переговорах принимали участие 23 страны, а к компромиссному документу пришли 22 государства, «которые смогли согласовать модельности сокращения уровней добычи нефти с отлагательным условием». Это условие, по словам официального представителя Кремля, связано с позицией Мексики.

Когда Путину сообщили о согласии Мексики снизить нефтедобычу, он сказал, что в Кремле считают сделку состоявшейся. «Убеждены, что согласованный документ окажет позитивное влияние на международные рынки», — отметил он.

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В ночь на 10 апреля члены ОПЕК+ договорились о том, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн барр. в день, с 1 июля — на 8 млн барр. в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки.

В соответствии с предварительным соглашением, различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия — на 2,5 млн барр. каждая, Ирак — на 1,06 млн барр., ОАЭ — на 0,72 млн барр.

Данные условия устроили 22 страны из 23. Страны ОПЕК+ настаивали на том, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. барр., однако страна не согласилась с такими условиями. Позднее Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 350 тыс. барр. в сутки. При этом сама Мексика урежет добычу на 100 тыс. барр., а остальную часть ее доли в сокращении добычи возьмут на себя США.

Теги: Кремль, ОПЕК+, сделка
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