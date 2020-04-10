В Кремле назвали состоявшейся сделку ОПЕК+
В Кремле считают состоявшейся сделку ОПЕК+, и президент России Владимир Путин положительно оценивает соглашение по сокращению добычи нефти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие», — сказал Песков.
Он добавил, что всего в переговорах принимали участие 23 страны, а к компромиссному документу пришли 22 государства, «которые смогли согласовать модельности сокращения уровней добычи нефти с отлагательным условием». Это условие, по словам официального представителя Кремля, связано с позицией Мексики.
Когда Путину сообщили о согласии Мексики снизить нефтедобычу, он сказал, что в Кремле считают сделку состоявшейся. «Убеждены, что согласованный документ окажет позитивное влияние на международные рынки», — отметил он.