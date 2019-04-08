В «Гоголь-центре» отреагировали на освобождение Серебренникова

«Гоголь-центр» продолжает работать в штатном режиме и его актеры намерены «идти дальше». Как говорят актеры, освобождению их художественного руководителя они безмерно рады

Никита Кукушкин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Актеры «Гоголь-центра», художественным руководителем которого является Кирилл Серебренников, прокомментировали освобождение режиссера, передает корреспондент РБК.

Актер Евгений Сангаджиев заявил, что освобождение Серебренникова оправдано «здравым смыслом». «Какой-то здравый смысл, наверное, пришел в головы многих людей, которые инициировали эту ситуацию. Мы счастливы безмерно, потому что наконец-то человек придет и будет заниматься тем, что он любит. Наверное, когда мы увидимся, мы это будем отмечать, это событие реально», — сказал он.

Сангаджиев подчеркнул, что в «Гоголь-центре» сейчас «все в штатном режиме». «Мы продолжаем репетировать, работать, мне кажется, это самое нормально состояние наше, когда мы просто идем дальше», — прокомментировал ситуацию актер.

​По мнению актера Никиты Кукушкина, освобождение Серебренникова оказалось связано с личными интересами тех, кто ведет его дело. «[Я связываю эту новость] с тем, что некомпетентные люди, которые отвечают за все эти дела, по каким-то своим сугубо личным решениям и вследствие своих сугубо личных предположений дали вот такую на сегодняшний момент оценку и решение выдвинули, вот и все», — заявил РБК актер.