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Дело Серебренникова ,  
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В «Гоголь-центре» отреагировали на освобождение Серебренникова
«Гоголь-центр» продолжает работать в штатном режиме и его актеры намерены «идти дальше». Как говорят актеры, освобождению их художественного руководителя они безмерно рады
Никита Кукушкин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Актеры «Гоголь-центра», художественным руководителем которого является Кирилл Серебренников, прокомментировали освобождение режиссера, передает корреспондент РБК.

Общество
«Торжество здравого смысла»: как встретили освобождение Серебренникова

Актер Евгений Сангаджиев заявил, что освобождение Серебренникова оправдано «здравым смыслом». «Какой-то здравый смысл, наверное, пришел в головы многих людей, которые инициировали эту ситуацию. Мы счастливы безмерно, потому что наконец-то человек придет и будет заниматься тем, что он любит. Наверное, когда мы увидимся, мы это будем отмечать, это событие реально», — сказал он.

Сангаджиев подчеркнул, что в «Гоголь-центре» сейчас «все в штатном режиме». «Мы продолжаем репетировать, работать, мне кажется, это самое нормально состояние наше, когда мы просто идем дальше», — прокомментировал ситуацию актер.

​По мнению актера Никиты Кукушкина, освобождение Серебренникова оказалось связано с личными интересами тех, кто ведет его дело. «[Я связываю эту новость] с тем, что некомпетентные люди, которые отвечают за все эти дела, по каким-то своим сугубо личным решениям и вследствие своих сугубо личных предположений дали вот такую на сегодняшний момент оценку и решение выдвинули, вот и все», — заявил РБК актер.

Общество
«Торжество здравого смысла»: как встретили освобождение Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года. По версии обвинения, в 2011–2014 годах он и прочие фигуранты дела похитили 133 млн руб., которые Минкультуры выделило на развитие проекта «Платформа». Серебреников все обвинения отвергал, указывая на то, что деньги были направлены на реализацию проектов. Претензии следствия он называл «абсурдными».

8 апреля Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты и освободил Серебренникова из-под домашнего ареста. Вместе с ним были освобождены бывшая глава департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин.

Фотогалерея 
Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

Авторы: Елизавета Антонова, Георгий Тадтаев
Теги: «Гоголь-центр», Кирилл Серебренников
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