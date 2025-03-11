На юго-востоке Москвы обезвредили упавший беспилотник

Взрывотехники обезвредили упавшие обломки дрона на юге Москвы. Другой дрон повредил кровлю дома на Домодедовской улице столицы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В районе Капотня на юго-востоке Москвы нашли обломки беспилотника с неразорвавшейся боевой частью, сообщили РБК в столичном управлении МЧС.

«На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств», — рассказали в ведомстве.

Жильцов близлежащих домов заранее предупредили об проведении работ, все прошло штатно.

По улице Капотня на юго-востоке Москвы перекрыто движение в сторону города Дзержинского в связи с падением беспилотника, объезда нет, сообщила подмосковная транспортная компания «Мострансавто». «Автобусы маршрутов № 305, 1063 ожидают возобновления движения сотрудниками ГАИ», — сказано в сообщении.

В ночь на 11 марта произошла самая массовая атака беспилотников: сбиты 74 летевших на Москву дрона, говорил мэр Сергей Собянин. Всего в Подмосковье сбили 91 аппарат, сообщило Минобороны. Два человека погибли — оба сотрудники «Мираторга», еще 15 взрослых и трое детей пострадали.

Мэр Сергей Собянин рассказал, что в результате падения обломков сбитого беспилотника оказалась «незначительно повреждена» кровля дома на Домодедовской улице в Орехово-Борисово (юго-восток).