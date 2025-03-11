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Военная операция на Украине ,  
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На юго-востоке Москвы обезвредили упавший беспилотник

МЧС: на юго-востоке Москвы обезвредили упавший беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Взрывотехники обезвредили упавшие обломки дрона на юге Москвы. Другой дрон повредил кровлю дома на Домодедовской улице столицы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В районе Капотня на юго-востоке Москвы нашли обломки беспилотника с неразорвавшейся боевой частью, сообщили РБК в столичном управлении МЧС.

«На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств», — рассказали в ведомстве.

Жильцов близлежащих домов заранее предупредили об проведении работ, все прошло штатно.

По улице Капотня на юго-востоке Москвы перекрыто движение в сторону города Дзержинского в связи с падением беспилотника, объезда нет, сообщила подмосковная транспортная компания «Мострансавто». «Автобусы маршрутов № 305, 1063 ожидают возобновления движения сотрудниками ГАИ», — сказано в сообщении.

«Дом и стекла от взрывов тряслись». Очевидцы — о крупнейшей атаке дронов
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В ночь на 11 марта произошла самая массовая атака беспилотников: сбиты 74 летевших на Москву дрона, говорил мэр Сергей Собянин. Всего в Подмосковье сбили 91 аппарат, сообщило Минобороны. Два человека погибли — оба сотрудники «Мираторга», еще 15 взрослых и трое детей пострадали.

Мэр Сергей Собянин рассказал, что в результате падения обломков сбитого беспилотника оказалась «незначительно повреждена» кровля дома на Домодедовской улице в Орехово-Борисово (юго-восток).

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