Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову

Мосгорсуд отменил приговор в отношении Петра Верзилова и передал дело на новое рассмотрение. Ранее подсудимого признали виновным в распространении фейков об армии и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима

Петр Верзилов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Московский городской суд отменил приговор первой инстанции в отношении признанного в России иноагентом бывшего издателя «Медиазоны» (также признана иноагентом) Петра Верзилова и передал уголовное дело на новое рассмотрении, сообщили в пресс-службе суда.

В октябре 2023 года Басманный районный суд Москвы признал Верзилова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Его приговорили к лишению свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Поводом для уголовного дела о фейках стали посты Верзилова в соцсетях о событиях в Буче, писали телеграм-каналы Baza и Shot. В марте 2023 года его заочно арестовали и объявили в розыск.

В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом) рассказал, что прибыл на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии. После этого он объявил об уходе с поста издателя «Медиазоны», объяснив это тем, что его нынешняя деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания. Его в 2014 году запустили активистки феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана иноагентом) и Мария Алехина. Верзилов также был активистом Pussy Riot.