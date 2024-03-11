Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову
Московский городской суд отменил приговор первой инстанции в отношении признанного в России иноагентом бывшего издателя «Медиазоны» (также признана иноагентом) Петра Верзилова и передал уголовное дело на новое рассмотрении, сообщили в пресс-службе суда.
В октябре 2023 года Басманный районный суд Москвы признал Верзилова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Его приговорили к лишению свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Поводом для уголовного дела о фейках стали посты Верзилова в соцсетях о событиях в Буче, писали телеграм-каналы Baza и Shot. В марте 2023 года его заочно арестовали и объявили в розыск.
В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом) рассказал, что прибыл на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии. После этого он объявил об уходе с поста издателя «Медиазоны», объяснив это тем, что его нынешняя деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания. Его в 2014 году запустили активистки феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана иноагентом) и Мария Алехина. Верзилов также был активистом Pussy Riot.
возбуждено дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Его отец работал в Канаде, журналист находился с ним и смог получить канадский паспорт в 2005 году. Документ обнаружили у Верзилова в ходе обысков в 2019-м и выяснили, что российская сторона не была уведомлена об этом. А в конце сентября 2021 года он попал в реестр иностранных агентов.
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