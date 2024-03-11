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Премия «Оскар» ,  
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«Оскар» за лучший фильм получил «Оппенгеймер»

Лента «Оппенгеймер» Нолана получила «Оскар» за лучший фильм
Сюжет
Премия «Оскар»
Байопик Кристофера Нолана получил семь статуэток при 13 номинациях, в том числе за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Киллиан Мерфи признан лучшим актером, а Роберт Дауни-младший завоевал награду за роль второго плана
Фото: Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Байопик «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

За награду в этой категории боролись еще девять картин: «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Оставленные» Александра Пэйна, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Маэстро» Брэдли Купера и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Блокбастер об американском физике и «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере был номинирован на кинопремию в 13 категориях. Картина удостоилась семи статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую музыку к фильму и монтаж. Ирландец Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль, завоевал «Оскар» как лучший актер. Роберт Дауни-младший, сыгравший председателя комиссии США по атомной энергии Льюиса Штрауса, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.

Вручение премии «Оскар-2024». Как это было
Life
Фото:Universal Pictures, Warner Bros., Canal+ [fr], Apple Studios

Мировая премьера картины состоялась в июле 2023 года, в том же месяце лента вышла в прокат. К февралю 2024 года лента стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, собрав $958 млн.

«Оппенгеймер» получил пять наград на премии «Золотой глобус» — за лучшие фильм, режиссуру, саундтрек, исполнение главной мужской роли в драматическом фильме лучшее исполнение роли второго плана. Фильм также был удостоен семи наград BAFTA и трех — Гильдии киноактеров США.

96-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, ведущим в четвертый раз стал американский телеведущий Джимми Киммел. РБК Life вел текстовую трансляцию шоу

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Оскар» награда премия Кристофер Нолан Киллиан Мерфи Роберт Дауни — младший
Киллиан Мерфи фото

Киллиан Мерфи

актер, продюсер, сценарист
25 мая 1976 года
Кристофер Нолан фото

Кристофер Нолан

режиссер, продюсер
30 июля 1970 года
Роберт Дауни-младший фото

Роберт Дауни-младший

актер
4 апреля 1965 года
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