«Оскар» за лучший фильм получил «Оппенгеймер»
Байопик «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
За награду в этой категории боролись еще девять картин: «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Оставленные» Александра Пэйна, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Маэстро» Брэдли Купера и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.
Блокбастер об американском физике и «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере был номинирован на кинопремию в 13 категориях. Картина удостоилась семи статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую музыку к фильму и монтаж. Ирландец Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль, завоевал «Оскар» как лучший актер. Роберт Дауни-младший, сыгравший председателя комиссии США по атомной энергии Льюиса Штрауса, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.
Мировая премьера картины состоялась в июле 2023 года, в том же месяце лента вышла в прокат. К февралю 2024 года лента стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, собрав $958 млн.
«Оппенгеймер» получил пять наград на премии «Золотой глобус» — за лучшие фильм, режиссуру, саундтрек, исполнение главной мужской роли в драматическом фильме лучшее исполнение роли второго плана. Фильм также был удостоен семи наград BAFTA и трех — Гильдии киноактеров США.
96-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, ведущим в четвертый раз стал американский телеведущий Джимми Киммел. РБК Life вел текстовую трансляцию шоу
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