«Оппенгеймер» получил главную награду на «Золотом глобусе»

Всего «Оппенгеймер» получил пять «Золотых глобусов», в том числе за лучшую режиссуру и исполнение главной мужской роли в драматическом фильме. Лучшей картиной в категории мюзикл и комедия стали «Бедные-несчастные»

Киллиан Мерфи и Роберт Дауни – младший (Фото: REUTERS/Mario Anzuoni)

Картина «Оппенгеймер» получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Ленту также отметили за лучшую режиссуру (Кристофер Нолана), лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме (Киллиан Мерфи) и роли второго плана (Роберт Дауни – младший).

«Оппенгеймер» вышел в американский прокат в июле 2023 года. Он повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера который стоял во главе американских разработок ядерного оружия. Мировые сборы картины превышают $950 млн. «Оппенгеймер» Кристофера Нолана: почему это лучший фильм режиссера Life

Победу в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» одержала лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Исполнительницу главной роли в ней — Эмму Стоун — признали лучшей актрисой в мюзикле или комедии.

Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии получил Пол Джаматти («Оставленные»), лучшей драматической актрисой признали Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны»).

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победил детективный фильм «Анатомия падения» (Франция). Лучшими сериалами признали «Наследников» (в номинации драма) и «Медведь» (мюзикл или комедия). «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм.

Фильм «Барби» отметили в номинации «Кинематографические и кассовые достижения» (вручается впервые, сборы картины превышают $1,4 млрд) и «Лучшая оригинальная песня для кинофильма» (статуэтка получила Билли Айлиш за композицию What Was I Made For?).