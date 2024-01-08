«Оппенгеймер» получил главную награду на «Золотом глобусе»
Картина «Оппенгеймер» получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Ленту также отметили за лучшую режиссуру (Кристофер Нолана), лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме (Киллиан Мерфи) и роли второго плана (Роберт Дауни – младший).
«Оппенгеймер» вышел в американский прокат в июле 2023 года. Он повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера который стоял во главе американских разработок ядерного оружия. Мировые сборы картины превышают $950 млн.
Победу в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» одержала лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Исполнительницу главной роли в ней — Эмму Стоун — признали лучшей актрисой в мюзикле или комедии.
Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии получил Пол Джаматти («Оставленные»), лучшей драматической актрисой признали Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны»).
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победил детективный фильм «Анатомия падения» (Франция). Лучшими сериалами признали «Наследников» (в номинации драма) и «Медведь» (мюзикл или комедия). «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм.
Фильм «Барби» отметили в номинации «Кинематографические и кассовые достижения» (вручается впервые, сборы картины превышают $1,4 млрд) и «Лучшая оригинальная песня для кинофильма» (статуэтка получила Билли Айлиш за композицию What Was I Made For?).