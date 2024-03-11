Рособрнадзор раскрыл процедуру пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор в ближайшие месяцы внесет поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году, сообщили «Коммерсанту» в Рособрнадзоре.
По действующим правилам пересдать в один год абитуриентам можно только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, а предметы по выбору — в следующем году в досрочный период. С идеей дать выпускникам «второй шанс», то есть предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Как сообщили в Рособрнадзоре, поправки предусматривают, что выпускники смогут воспользоваться возможностью пересдать только один предмет; говорить о расширении до нескольких пока «преждевременно». Ведомство посоветовало «сделать осознанный выбор и оценить свои возможности, так как первый результат будет аннулирован независимо от того, будет он выше или ниже».
Что касается ЕГЭ по иностранным языкам, пересдавать придется и письменную, и устную части, даже если выпускник будет недоволен результатом только одной из них. «Первый результат за обе части будет аннулирован», — предупредил Рособрнадзор.
В этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая и продлится до 1 июля. Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля.
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