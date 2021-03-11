В Барнауле начали проверку после отравления 140 школьников

Все они учились в одном учреждении и обратились к врачам с гастроэнтеритом, расстройством желудка и ОРВИ. СК начал доследственную проверку. Родители заявили, что самочувствие детей ухудшилось после обеда в школьной столовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Барнауле начали доследственную проверку по факту возможного массового отравления школьников, сообщается на сайте регионального управления СК.

Ранее в мэрии города сообщили, что 140 учеников школы № 128 обратились в медучреждения с признаками отравления, передает «РИА Новости».

«По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы «гастроэнтерит», «расстройство ЖКТ», «ОРВИ», — сообщили в мэрии. По ее информации, школьники жаловались на рвоту, расстройство желудка и температуру.

Проверкой случившегося занялись специалисты Роспотребнадзора, которые изучат качество воды и продуктов и состояние помещений. Если число заболевших продолжит расти, городской комитет по образованию пообещал закрыть некоторые классы на карантин.