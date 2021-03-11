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В Барнауле начали проверку после отравления 140 школьников

Все они учились в одном учреждении и обратились к врачам с гастроэнтеритом, расстройством желудка и ОРВИ. СК начал доследственную проверку. Родители заявили, что самочувствие детей ухудшилось после обеда в школьной столовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Барнауле начали доследственную проверку по факту возможного массового отравления школьников, сообщается на сайте регионального управления СК.

Ранее в мэрии города сообщили, что 140 учеников школы № 128 обратились в медучреждения с признаками отравления, передает «РИА Новости».

«По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы «гастроэнтерит», «расстройство ЖКТ», «ОРВИ», — сообщили в мэрии. По ее информации, школьники жаловались на рвоту, расстройство желудка и температуру.

В Красноярске завели третье дело после отравления более 100 школьников
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Проверкой случившегося занялись специалисты Роспотребнадзора, которые изучат качество воды и продуктов и состояние помещений. Если число заболевших продолжит расти, городской комитет по образованию пообещал закрыть некоторые классы на карантин.

Всего в этой школе учатся 1,7 тыс. детей. По словам директора Евгения Кочеткова, на сегодняшний день ни одного подтвержденного случая отравления нет, сообщило «РИА Новости».

РБК обратился за комментарием в школу № 128 Барнаула.

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В Махачкале с признаками отравления госпитализировали более 20 человек
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее в марте 91 учащийся из 20 школ Красноярска отравились в школьных столовах, которые обслуживала одна и та же компания. По данным СК, причиной распространения инфекции стали многочисленные нарушения правил хранения продуктов в фирме, которая занимается обработкой и упаковкой овощей.

С начала 2021 года несколько вспышек кишечной инфекции было зафиксировано в Дагестане. Во время последней 9 марта в Махачкале госпитализировали более 20 человек. Точная причина отравления в республике не называлась, но предыдущие случаи были вызваны загрязнением питьевой воды.

Авторы
Виктория Полякова, Михаил Котляр
При участии
Евгения Лебедева
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