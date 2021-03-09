В Махачкале с признаками отравления госпитализировали более 20 человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Более 20 человек в Махачкале были доставлены в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Дагестана.

«Информация об отравлении 24 жителей г. Махачкалы соответствует действительности, из них 22 — дети. Заболевших детей и взрослых госпитализировали в больницу в Махачкале», — сообщили в министерстве.

В настоящее время состояние больных оценивается как легкой и средней тяжести, тяжелых случаев нет, добавили в минздраве. Причины отравления устанавливаются.

РБК в пресс-службе республиканского минздрава сообщили, что информация уточняется, в том числе точное количество отправившихся.