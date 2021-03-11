В России третий день подряд выявили менее 10 тыс. заразившихся COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Суточный прирост держится ниже отметки 10 тыс. человек уже третий день подряд. 9 марта в стране зарегистрировали 9,4 тыс. инфицированных, 10 марта — 9 тыс.
Больше всего заразившихся за последние сутки выявили в следующих регионах:
- Москва — 1281;
- Петербург — 961;
- Нижегородская область — 376;
- Подмосковье — 358;
- Самарская область — 250;
- Ростовская и Воронежская области — 249 и 247 человек соответственно.