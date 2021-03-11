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Пандемия коронавируса ,  
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В России третий день подряд выявили менее 10 тыс. заразившихся COVID-19

Суточный прирост заразившихся коронавирусом держится ниже 10 тыс. человек третий день подряд. За минувшие сутки больше всего инфицированных выявили в Москве, Петербурге и Нижегородской области
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Суточный прирост держится ниже отметки 10 тыс. человек уже третий день подряд. 9 марта в стране зарегистрировали 9,4 тыс. инфицированных, 10 марта — 9 тыс.

Больше всего заразившихся за последние сутки выявили в следующих регионах:

  • Москва — 1281;
  • Петербург — 961;
  • Нижегородская область — 376;
  • Подмосковье — 358;
  • Самарская область — 250;
  • Ростовская и Воронежская области — 249 и 247 человек соответственно.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Умерли за сутки 459 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. По его данным, общее число жертв COVID-19 в России с начала пандемии достигло 90,7 тыс. Это те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Общее же число смертей с коронавирусом с начала пандемии превысило 200 тыс. человек, сообщил Росстат. Ведомство включает в свою статистику и те случаи, когда COVID-19 не выявили, но по течению заболевания велика вероятность, что смерть наступила именно от него, а также случаи, когда коронавирус существенно повлиял на развитие смертельных осложнений другого заболевания.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
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