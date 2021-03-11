В России третий день подряд выявили менее 10 тыс. заразившихся COVID-19

Суточный прирост заразившихся коронавирусом держится ниже 10 тыс. человек третий день подряд. За минувшие сутки больше всего инфицированных выявили в Москве, Петербурге и Нижегородской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Суточный прирост держится ниже отметки 10 тыс. человек уже третий день подряд. 9 марта в стране зарегистрировали 9,4 тыс. инфицированных, 10 марта — 9 тыс.

Больше всего заразившихся за последние сутки выявили в следующих регионах: