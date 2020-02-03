СМИ узнали о гибели в Сирии офицера ФСБ

В Сирии погиб офицер ФСБ Всеволод Трофимов, который служил в Центре специального назначения, пишут СМИ. Вместе с ним погибли еще трое офицеров ФСБ, следует из информации в Telegram-каналах

Военная полиция России на границе Сирии и Турции (Фото: Сергей Новиков / ТАСС)

В Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ Всеволод Трофимов. Об этом пишет «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Изданию сообщили, что он являлся бывшим сотрудником регионального управления ФСБ. «Данных о прощании с бойцом и его похоронах в родном регионе пока нет, добавили в управлении», — сообщило издание.

Информацию о гибели Трофимова подтверждает издание «КП-Тамбов» без указания источника.

«На данный момент у нас нет такого сотрудника, у нас не служит. Поэтому комментировать я ничего не могу. У нас официальной информации нет никакой», — сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области.

«Погибший Трофимов Всеволод Вячеславович — уроженец Мичуринска, проживал в Москве. Женат, имеет двоих детей. Отец погибшего и младший брат проживают в Мичуринске, старший брат — в Калининграде. Трофимов будет похоронен 5 февраля в Москве», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Тамбовской области. На вопрос РБК о том, действительно ли он погиб в Сирии, в пресс-службе администрации сообщили, что не располагают информацией. «Администрация города Мичуринска Тамбовской области не располагает официальной информацией по данному вопросу», — сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.