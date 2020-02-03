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СМИ узнали о гибели в Сирии офицера ФСБ

В Сирии погиб офицер ФСБ Всеволод Трофимов, который служил в Центре специального назначения, пишут СМИ. Вместе с ним погибли еще трое офицеров ФСБ, следует из информации в Telegram-каналах
Военная полиция России на границе Сирии и Турции (Фото: Сергей Новиков / ТАСС)

В Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ Всеволод Трофимов. Об этом пишет «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Изданию сообщили, что он являлся бывшим сотрудником регионального управления ФСБ. «Данных о прощании с бойцом и его похоронах в родном регионе пока нет, добавили в управлении», — сообщило издание.

Информацию о гибели Трофимова подтверждает издание «КП-Тамбов» без указания источника.

«На данный момент у нас нет такого сотрудника, у нас не служит. Поэтому комментировать я ничего не могу. У нас официальной информации нет никакой», — сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области.

«Погибший Трофимов Всеволод Вячеславович — уроженец Мичуринска, проживал в Москве. Женат, имеет двоих детей. Отец погибшего и младший брат проживают в Мичуринске, старший брат — в Калининграде. Трофимов будет похоронен 5 февраля в Москве», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Тамбовской области. На вопрос РБК о том, действительно ли он погиб в Сирии, в пресс-службе администрации сообщили, что не располагают информацией. «Администрация города Мичуринска Тамбовской области не располагает официальной информацией по данному вопросу», — сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.

По данным «КП-Тамбов», Трофимов погиб в бою в Сирии в районе города Алеппо. Всего, по данным издания, погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. О том, что в Сирии под Алеппо погибли четверо офицеров Центра специального назначения ФСБ, пишет также Telegram-канал Baza и сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). CIT ссылается на Telegram-каналы «Канал специального назначения» и Reverse Side of The Medal.

По данным Baza, погибшие — майор Руслан Г., лейтенант Всеволод Т., майор Булат А., капитан Дмитрий М. В Telegram-каналах, которые цитирует CIT, опубликованы фотографии памятного стенда, на котором стоят таблички с именами и краткими биографиями погибших. На них указано, что они погибли при выполнении служебного долга в Сирии, подробности не уточняются. На табличках видны полные имена погибших — это лейтенант Всеволод Трофимов 1987 г.р., уроженец города Мичуринска в Тамбовской области; майор Булат Ахматьянов 1987 г.р., уроженец поселка Параньга в Марий Эл; Руслан Гимадиев 1978 г.р. и Дмитрий Минов 1985 г.р.

По информации Baza, автомобиль, на котором ехали офицеры, подорвался на фугасе. После этого они ранеными попали в руки боевиков. Их позднее нашли застреленными.

В администрации поселка Параньга отказались от комментариев. В администрации республики Марий Эл подтвердить или опровергнуть смерть Булата Ахматьянова отказались. «У него семья давно живет в Москве, жена, родители. Он здесь только родился, в Параньге. А здесь у него родственников нет, насколько мы узнавали. В военкомате он не состоит на учете, вся информация по нему засекречена. К сожалению никакой большей информацией мы не обладаем», — сообщили РБК в пресс-службе администрации отвечая на вопрос о судьбе Ахматьянова.

Запись в facebook пользователя CITeam.org

Майор Булат Ахматьянов, как следует из опубликованных фотографий в Telegram-каналах, учился в Казанском суворовском училище и Рязанском училище ВДВ. В Казанском суворовском училище на звонки РБК не ответили. В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отказались предоставлять РБК информацию о выпускниках.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина, Любовь Порываева, Артем Афонский
При участии: Константин Нагаев
Теги: Сирия, ФСБ
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