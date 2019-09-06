В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

Накануне СМИ сообщили о гибели троих российских военных в районе населенного пункта Джурин в сирийской провинции Идлиб. Минобороны России сообщило, что в этом районе российских наблюдательных постов нет

Погибшим военнослужащим в Сирии оказался 27-летний Кирилл Никонов из Волгодонска (Ростовская область). Об этом сообщает «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на информацию от его бывших одноклассников. Кирилл учился в школе № 9 города Волгодонска, после учебы стал военнослужащим. Одноклассники Кирилла рассказали изданию, что у него осталась жена и двое детей. По предварительной информации, Кирилла похоронят в Волгодонске на старом кладбище на Аллеи боевой Славы.

Информацию о том, что Кирилл Никонов учился в школе № 9 в Волгодонске, подтвердила РБК директор школы Светлана Смоляр. «Мы можем дать только подтверждение, что он был нашим учеником», — заявила она.

По информации источника РБК в сфере образования города Волгодонска Кирилл Никонов действительно был учеником одной из школ Волгодонска, а позже стал военнослужащим. По информации собеседника РБК, cообщение о гибели Никонова в Сирии поступило его родственникам. «Мама поехала в Москву, чтобы узнавать всю эту ситуацию, как решить дальнейшие вопросы, это же (Сирия) другая страна. Мама поехала забирать гроб. Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье, Там у него есть семья. И там будет прощание. А потом уже они приедут сюда, панируется что здесь [будут похороны]», на нашей Аллее воинской Славы», — сообщил он.

Источник, знакомый с обстоятельствами инцидента в Сирии также подтвердил РБК, что одним из погибших в Сирии был Кирилл Никонов.