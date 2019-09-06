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Alibaba $225 (+24,8%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,31%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
Накануне СМИ сообщили о гибели троих российских военных в районе населенного пункта Джурин в сирийской провинции Идлиб. Минобороны России сообщило, что в этом районе российских наблюдательных постов нет

Погибшим военнослужащим в Сирии оказался 27-летний Кирилл Никонов из Волгодонска (Ростовская область). Об этом сообщает «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на информацию от его бывших одноклассников. Кирилл учился в школе № 9 города Волгодонска, после учебы стал военнослужащим. Одноклассники Кирилла рассказали изданию, что у него осталась жена и двое детей. По предварительной информации, Кирилла похоронят в Волгодонске на старом кладбище на Аллеи боевой Славы.

Информацию о том, что Кирилл Никонов учился в школе № 9 в Волгодонске, подтвердила РБК директор школы Светлана Смоляр. «Мы можем дать только подтверждение, что он был нашим учеником», — заявила она.

По информации источника РБК в сфере образования города Волгодонска Кирилл Никонов действительно был учеником одной из школ Волгодонска, а позже стал военнослужащим. По информации собеседника РБК, cообщение о гибели Никонова в Сирии поступило его родственникам. «Мама поехала в Москву, чтобы узнавать всю эту ситуацию, как решить дальнейшие вопросы, это же (Сирия) другая страна. Мама поехала забирать гроб. Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье, Там у него есть семья. И там будет прощание. А потом уже они приедут сюда, панируется что здесь [будут похороны]», на нашей Аллее воинской Славы», — сообщил он.

Источник, знакомый с обстоятельствами инцидента в Сирии также подтвердил РБК, что одним из погибших в Сирии был Кирилл Никонов.

Политика
Минобороны опровергло данные о гибели троих спецназовцев в Сирии

Подруга военнослужащего Елена Зайченко со ссылкой на родителей Никонова также подтвердила РБК факт его гибели в Сирии. Она пояснила, что Никонов подорвался на мине, прощание с ним состоится 7 сентября в воинской части в подмосковной деревне Редино (воинская часть 43292). «Кирилл был очень веселым, душой кампании, самым ярким из всех, мальчиком, которого все любят. Он очень хорошо учился в начальной школе, был отличником, учителя его обожали, всегда отвечал идеально, даже если не готовился», — рассказала Зайченко.

«В связи с тем, что он ушел в военной училище после 9 класса, он уехал в другой город, мы виделись только один раз. Он не поддерживал связи с одноклассниками, он военный, в социальных сетях находиться нельзя, был закрыт от нас. Как он принял решение поехать в Сирию, я не знаю», — добавила она.

Другой школьный товарищ Никонова Роман сообщил РБК, что узнал о смерти военнослужащего от родителей. Он также подтвердил со ссылкой на знакомых, что у Никонова осталось двое детей и супруга. «Человек отличный, я конечно не входил в круг его близких друзей, но по школе был целеустремленный, интересный, разносторонне развит, шел всегда до конца, отвечал за слова, шел на помощь, имел свою точку зрения, отстаивал ее. Но это все было в школе, после поступления в ВУЗ, я его видел от силы 2 раза, жаль что все так случилось», — рассказал Роман.

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии. Причиной смерти спецназовцев, по информации СМИ, стал взрыв двух гранат неподалеку от наблюдательного поста в районе населенного пункта Джурин, находящегося в зоне деэскалации Идлиб. Собеседники изданий указывали, что еще два российских офицера получили осколочные ранения.

Позднее Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что «никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует».
 

Авторы: Константин Ткаченко, Екатерина Костина, Егор Губернаторов
Теги: Сирия, военный, погибший военнослужащий
Материалы по теме
Минобороны опровергло данные о гибели троих спецназовцев в Сирии
Политика
СМИ сообщили о гибели в Сирии троих российских военнослужащих
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