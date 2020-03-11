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Неизвестные «заминировали» вылетевший из Иркутска в Москву лайнер

Экстренные службы получили сообщение «минировании» рейса Иркутск — Москва, который должен приземлиться в Шереметьево в 21:15
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Неизвестные сообщили о взрывчатке на борту самолета, следующего рейсом Иркутск — Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Неизвестные сообщили о «минировании» самолета рейсом Иркутск — Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что самолет не будет менять курс и запрашивать экстренную посадку, он направляется в место назначения. Эту информацию подтвердил также источник «Интерфакса». «Поступил сигнал о «минировании» Боинга 737-800 компании «Аэрофлот». Самолет штатно следует в пункт назначения — аэропорт «Шереметьево», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Аэрофлота» агентству подтвердили факт инцидента. «Проводятся проверочные мероприятия», — сказал представитель компании

В пресс-службе Шереметьево посоветовали РБК обратится в правоохранительные органы. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО на звонки РБК не ответили. РБК обратился за комментарием в пресс-службу УТ МВД России по ЦФО

Четвертый за день «заминированный» самолет приземлился в Новосибирске
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5 марта экстренные службы получили сообщения о минировании четырех пассажирских самолетов. Три самолета следовали рейсами из Москвы в Омск и Сыктывкар и из Санкт-Петербурга в Симферополь, а четвертый летел из Владивостока в Новосибирск. Ни в одном из случаем сообщения о заложенных бомбах не подтвердилось. Все самолеты совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

Российские спецслужбы рано или поздно найдут тех, кто отправляет ложные сообщения о минировании, заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону», — сказал Песков. Он добавил, что президент Владимир Путин получает доклады по линии спецслужб.

До этих случаев 3 марта после ложных сообщений о минировании экстренные посадки в различных городах России совершили два самолета. В Перми приземлился самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, а в Хабаровске сел лайнер «Аэрофлота», выполнявший рейс по маршруту Владивосток — Москва. После посадки воздушные суда проверили, а пассажиры прошли дополнительный досмотр. Бомб на борту не нашли.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: самолет, минирование, экстренная посадка
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