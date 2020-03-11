Неизвестные «заминировали» вылетевший из Иркутска в Москву лайнер

Экстренные службы получили сообщение «минировании» рейса Иркутск — Москва, который должен приземлиться в Шереметьево в 21:15

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Неизвестные сообщили о взрывчатке на борту самолета, следующего рейсом Иркутск — Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Неизвестные сообщили о «минировании» самолета рейсом Иркутск — Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что самолет не будет менять курс и запрашивать экстренную посадку, он направляется в место назначения. Эту информацию подтвердил также источник «Интерфакса». «Поступил сигнал о «минировании» Боинга 737-800 компании «Аэрофлот». Самолет штатно следует в пункт назначения — аэропорт «Шереметьево», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Аэрофлота» агентству подтвердили факт инцидента. «Проводятся проверочные мероприятия», — сказал представитель компании

В пресс-службе Шереметьево посоветовали РБК обратится в правоохранительные органы. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО на звонки РБК не ответили. РБК обратился за комментарием в пресс-службу УТ МВД России по ЦФО