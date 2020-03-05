Кремль выразил надежду на поимку авторов ложных сообщений о минировании

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские спецслужбы рано или поздно найдут тех, кто отправляет ложные сообщения о минировании, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону», — сказал Песков. Он добавил, что президент получает доклады по линии спецслужб.

За утро 5 марта в разных городах России «заминировали» три самолета. Все сообщения были анонимны, под угрозой оказались рейсы из Москвы и Питера. Первым поступило сообщение о минировании борта Airbus A320 компании «Аэрофлот», вылетевшего около 8 утра из Москвы в Омск. Позднее неизвестные сообщили о минировании лайнеров Airbus A319 (Санкт-Петербург — Симферополь) и Sukhoi Superjet (Москва — Сыктывкар). Все «заминированные» самолеты приземлились в городах первоначального назначения в штатном режиме.

Волна ложных сообщений о минировании началась в ноябре прошлого года, целью злоумышленников стали суды и другие государственные объекты.