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Вирус из Китая ,  
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В Таиланде зафиксировали первую смерть от коронавируса

На территории Таиланда зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, умершему было 35 лет, он также болел лихорадкой денге.

Ранее издание Nation Thailand сообщало, что общее количество зараженных новым типом вируса в стране достигло 42. Власти страны объявили о планах раздавать защитные медицинские маски служащим девяти государственных департаментов в условиях нехватки индивидуальных средств защиты. Каждому человеку выдадут по три маски.

В пятницу, 28 февраля, Всемирная организация здравоохранения повысила свою оценку риска распространения нового типа вируса с «высокого» до «самого высокого». Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что растущее число заболевших во всем мире вызывает озабоченность.

«Пока у нас есть шанс сдержать распространение коронавируса, если будут предприняты активные действия для раннего выявления заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов с зараженными людьми», — отметил Гебрейесус.

Вспышка заражения новым типом коронавируса началась в декабре в китайской провинции Хубэй. Вирус быстро распространился на остальную часть материкового Китая, а затем на территории других стран. По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, общее число жертв нового вируса достигло 2870.




 

Теги: коронавирус, Таиланд
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