Таиланд допустил падение турпотока на 6 млн человек из-за коронавируса

Аэропорт Донмыанг (Фото: Adisorn Chabsungnoen / Global Look Press)

В этом году число иностранцев, желающих посетить Таиланд, может уменьшиться на 6 млн из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление по туризму Таиланда (TAT).

По данным агентства, это будет самый низкий показатель для страны за последние четыре года. Число туристов может упасть до 33,8 млн человек. Отмечается, что в прошлом году Таиланд посетили 39,8 млн иностранцев.

Глава управления по туризму Ютхасак Супасорн заявил, что в феврале количество туристов снизилось на 40%, а весной ситуация ухудшится.

Накануне, 1 марта, в Таиланде был зарегистрирован первый случай смерти от нового коронавируса. Всего зафиксировано 43 случая заражения.

По данным китайских властей на 2 марта, число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 89,7 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения зафиксированы в 58 странах, за пределами Китая от коронавируса скончались 104 человека.