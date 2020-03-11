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Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил 9 лет за растрату на сахаре и топливе

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов получил девять лет колонии по делу о растрате при закупках топлива и сахара. По статье о получении взятки суд его оправдал
Олег Коршунов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии по делу о растрате (ст. 160 УК). Такое решение приняла судья Наталья Чепрасова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Валентина Норбах. По ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) суд оправдал Коршунова в связи с недоказанностью обвинений.

Коршунов уже имеет один приговор — семь лет за мошенничество при производстве обуви в одной из колоний. Он пока не вступил в законную силу, и в новом приговоре этот срок не учитывается. Неопределенной остается судьба еще одного дела против Коршунова — о строительстве СИЗО в Симферополе.

Бывшие подчиненные Коршунова, экс-начальник отдела гособоронзаказа Светлана Алексеева и экс-начальник отдела автобронетехники, плавсредств и ГСМ Алексей Данилов получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно.

Откаты на сахаре и топливе

Гособвинение настаивало, что Коршунов получил взятки от предпринимательницы Марины Дюковой, у компаний которой («Энергоресурс», «Аверс Патрол», «Элконт») ФСИН закупала топливо и горюче-смазочные материалы, причем цена товаров в госконтрактах была завышена, а условия конкурсов были составлены так, чтобы никакие другие структуры, кроме компаний Дюковой, принять в них участие не могли. Прокурор в прениях сторон просила приговорить Коршунова к 12 годам колонии, Алексееву — к девяти, а Данилова — к семи, сообщил «Коммерсант».

Речь идет о контрактах на топливо на сумму около 940 млн руб. (на 114 млн больше рыночной стоимости товара) и контрактах на сахар на сумму около 399 млн руб. (на 43 млн дороже рынка). С этих сумм Коршунов, по версии гособвинения, требовал от Дюковой десятипроцентный откат.

Основными доказательствами по делу были показания Дюковой, а также признание Алексеевой, которая во время следствия пользовалась правом не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции), а уже в суде полностью согласилась с обвинением.

Дюкова на допросах в СКР рассказала, что Коршунов был знаком с ней с конца 1990-х годов и, по ее утверждению, сам пригласил принять участие в аукционах ФСИН. Откат в 10% Коршунов, со слов Дюковой, называл стандартным условием работы с ведомством.

Когда Дюкова не смогла полностью выплатить Коршунову запрошенную взятку по одному из контрактов (из-за того, что прибыль от поставок для ФСИН оказалась гораздо меньше требуемого отката), замдиректора без приглашения приплыл на гидроцикле в подмосковный яхт-центр на день рождения ее дочери, чтобы потребовать деньги, сообщила предпринимательница. По ее словам, не дождавшись оплаты, Коршунов в счет взятки вынуждал Дюкову решить проблемы банка «Жилкредит», которым владела его приятельница Анна Рибицкая.

Впоследствии взятки в 1–2 млн руб. у предпринимательницы, по ее словам, требовала и Алексеева, ссылаясь на трудное материальное положение. Согласно показаниям, взамен она сообщала Дюковой информацию о планируемых аукционах, помогала исправлять ошибки в заявках и по тем или иным основаниям снимала с аукциона заявки конкурентов.

Следствие освободило Дюкову от ответственности за дачу взяток: УК предусматривает такую возможность, если деньги у человека вымогали, а также если он добровольно сообщил об этих фактах в правоохранительные органы и способствовал раскрытию чужих коррупционных преступлений. Однако по статье о растрате Дюкову все же осудили, в особом порядке она получила 2,5 года колонии и уже освободилась по УДО.

Коршунов, а также Данилов категорически не признавали вину. В суде бывший замдиректора ФСИН предлагал судье «не брать грех на душу», осуждая невиновного. Защита экс-чиновника объясняла показания Дюковой давлением оперативников из управления «М» ФСБ России и желанием предпринимательницы выйти из СИЗО в обмен на оговор.

Дела тюремного экономиста

Коршунов был задержан в сентябре 2017 года и с самого начала отказывался признавать вину в каких бы то ни было хищениях. Во время ареста в суде он настаивал, что описанная Следственным комитетом коррупционная схема невозможна, поскольку порядок госзакупок якобы не оставляет для высокопоставленного чиновника возможности влиять на судьбу того или иного контракта: «То, что вменяется мне в вину, сделать попросту невозможно», — говорил Коршунов, указывая, что документы на аукцион готовятся в управлении тыла, проходят экспертизу в контрактной службе, подписываются финансистами, юристами и сотрудниками управления собственной безопасности. Лишь после этого они поступают на подпись к замдиректора.

В прошлом году Коршунов в рамках отдельного судебного процесса получил семь лет колонии за мошенничество (ст. 159 УК). По версии обвинения, Коршунов, а также предприниматели Виталий Морусов и Смбат Арутюнян организовали в одной из колоний производство обуви для заключенных, которую закупала ФСИН. Затраты на производство и цена изделий были завышены — вместо указанной в документации цельной кожи использовался более дешевый кожевенный спилок. Указанный в деле ущерб составлял порядка 263 млн руб. Показания в защиту Коршунова на этом процессе давал действующий первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый.

Следственный комитет также вменял Коршунову злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК), связанное со строительством СИЗО в Симферополе. Это дело пока не расследовано.

Коршунов перешел на работу во ФСИН в 2013 году, а спустя два года стал замдиректора службы, сменив в этой должности Александра Сапожникова. Ранее Коршунов был топ-менеджером в различных банках, работал в правительстве Рязанской области и был помощником сенатора от того же региона Рифката Алтынбаева. Во ФСИН Коршунов отвечал за экономику, производство, снабжение и строительство.

Изначально претензии силовиков к Коршунову могли быть связаны со строительством изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, расходы на который в 12 млрд руб. сочла завышенными Счетная палата, сообщили источники РБК. Вопросы к Коршунову возникли и в связи с деятельностью ФГУП «Калужское», которое управляет интернет-магазинами товаров первой необходимости для нужд заключенных. За несколько месяцев до ареста Коршунова Генпрокуратура провела комплексную проверку снабжения службы, по итогам которой возбудила девять уголовных дел, рассказывали источники РБК. Тогда же Счетная палата пришла к выводу, что ФСИН сорвала программу строительства новых колоний и СИЗО. Но в итоге в уголовные дела Коршунова все эти факты не попали.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Олег Коршунов, ФСИН
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