Пособница экс-замглавы ФСИН Коршунова получила 2,5 года колонии

Суд приговорил к 2,5 года колонии предпринимателя Марину Дюкову, которая является фигуранткой дела о растрате бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова. Дюкова дала на него подробные показания

Олег Коршунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил предпринимателя Марину Дюкову к 2,5 года колонии по делу о растрате средств Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), главным фигурантом которого является бывший замдиректора ведомства Олег Коршунов. Об этом РБК сообщил адвокат Дюковой Вадим Мышлявкин.

Дюкова была взята под стражу в зале суда.

Гособвинение считает, что Дюкова была пособницей Коршунова при растрате 43,2 млн руб. на закупках сахара для ФСИН. Дюкова полностью признала вину и дала изобличающие показания на Коршунова и других чиновников. В ходе прений представитель прокуратуры запросил для нее 3 года условно и штраф в 300 тыс. руб. Представитель потерпевшего — ФСИН России — согласился с требованиями гособвинения, гражданский иск Дюковой ведомство заявлять не стало.

Обвиняемая активно содействовала следствию, дала подробные показания о фигурантах дела и сообщила об иных их преступлениях. В этом году она вышла на пенсию и не может работать по состоянию здоровья, подчеркивал в прениях сторон защитник Мышлявкин. У нее на иждивении находится несовершеннолетняя дочь.

Марина Дюкова была бенефициаром нескольких компаний, которые занимались в основном поставками нефтепродуктов, в том числе «Энергоресурс», «Аверс Патрол», «Элконт». В 2016 году одна из компаний Дюковой приняла участие в аукционе, условия которого, по версии обвинения, были заведомо невыполнимы для добросовестных поставщиков и исключали участие каких-либо еще предприятий. Это позволило ей договориться с чиновниками ФСИН о завышении цены контракта (с условием отката). По этому эпизоду, кроме Коршунова и Дюковой, обвиняются сотрудники ФСИН Светлана Алексеева и Алексей Данилов, а также владелица банка «Жилкредит» Анна Рибицкая, которая уехала из России.

Дюковой также вменяли два эпизода дачи взятки в особо крупном размере, однако этого обвинения она избежала согласно примечанию к ст. 291 УК: от ответственности за дачу взятки освобождаются лица, которые активно способствовали расследованию, а также те, у кого взятку вымогали.

Экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов был задержан в сентябре прошлого года. Ему вменяются растрата, мошенничество и несколько эпизодов получения взяток. Обвиняемый не признает свою вину. Он заверяет, что не имел никакого отношения к контрактной службе ведомства и не мог вмешиваться в ход открытых торгов.

За контракты со ФСИН Коршунов вымогал у Дюковой откаты в 10% от суммы договора, следовало из ее показаний. При этом чиновник заявил, что это «одинаковые условия» для всех, кто работает со ФСИН. Сумму требований за поставку сахара на 416 млн руб. Коршунов снизил до 5% (20 млн руб.). По словам Дюковой, чиновник без приглашения приехал на день рождения ее дочери в подмосковный яхт- клуб, чтобы потребовать деньги, а также требовал в счет долга решить проблемы банка «Жилкредит» своей приятельницы Рибицкой.

Дюкова говорила, что подчиненные Коршунова Алексеева и Данилов, в свою очередь, требовали у нее откат в 1,1 млн руб. Алексеева также добилась от одной из компаний Дюковой займа на сумму свыше 2 млн руб.; впоследствии долг был фиктивно списан. Чиновница, со слов Дюковой, также получила от нее 1,5 млн руб. на «семейные нужды» и 500 тыс. — на «новогодние подарки».