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Против арестованного замглавы ФСИН Коршунова возбудили еще одно дело
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Против арестованного замглавы ФСИН Коршунова возбудили еще одно дело
Общество, 09:38
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Против арестованного замглавы ФСИН Коршунова возбудили еще одно дело

Против замдиректора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено новое уголовное дело — о злоупотреблении полномочиями. Об этом Следственный комитет сообщил в своем официальном канале в TamTam.

По данным ведомства, в 2015 году после заключения госконтракта на строительство СИЗО в Симферополе Коршунов обеспечил заключение контракта с подконтрольным ему ООО «Юнистрой».

Суд арестовал замглавы ФСИН по делу о хищении 160 млн руб.
Общество

Чиновник знал, что материальных и производственных ресурсов, позволяющих осуществить строительство, у компании нет, однако на счета организации были перечислены не менее 193 млн руб. из федерального бюджета.

Обязательства по строительству до сих пор не выполнены.

В сентябре 2017 года Коршунова арестовали по делу о хищении 160 млн руб. Следствие считает, что он организовал закупку сахара и топлива по заведомо завышенным ценам.

Теги: Олег Коршунов , ФСИН , Уголовное дело
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