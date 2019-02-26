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В Испании не нашли криминальных признаков в смерти Малашенко

По предварительным данным, криминальных признаков в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Верховного суда Андалусии.

Как сообщили в суде, поступил предварительный отчет о вскрытии, в котором говорится, что смерть наступила в результате суицида. Окончательные результаты аутопсии станут известны примерно через месяц, добавили там.

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64-летний Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля. Как сообщали источники «Коммерсанта» и РБК, Малашенко мог покончить с собой. Испанские правоохранительные органы расследуют обстоятельства его смерти.

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Ранее 26 февраля вдова Малашенко Божена Рынска заявила, что его смерть могла наступить в результате насильственных действий. Она добавила, что ее муж не оставил предсмертной записки.

Теги: Игорь Малашенко, Андалусия, причина смерти
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