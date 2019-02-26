В Испании не нашли криминальных признаков в смерти Малашенко

В Испании не нашли криминальных признаков в смерти Малашенко

По предварительным данным, криминальных признаков в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Верховного суда Андалусии.

Как сообщили в суде, поступил предварительный отчет о вскрытии, в котором говорится, что смерть наступила в результате суицида. Окончательные результаты аутопсии станут известны примерно через месяц, добавили там.

64-летний Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля. Как сообщали источники «Коммерсанта» и РБК, Малашенко мог покончить с собой. Испанские правоохранительные органы расследуют обстоятельства его смерти.