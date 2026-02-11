 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщает региональный главк МВД в телеграм-канале.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, работа над устранением технических неполадок уже ведется.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Московская область ГАИ технический сбой водительские права регистрация автомобилей
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В Казахстане конфисковали более $850 тыс. у владельцев казино 1Win Финансы, 13:07
ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя Общество, 12:59
Нет прогресса в английском: что делать с эффектом плато Образование, 12:56
Украинец нарушил запрет МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 12:55
Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии Политика, 12:55
Ректор МФТИ назвал наиболее востребованные специальности в ближайшие годы
РАДИО
 Общество, 12:55
СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь Политика, 12:53
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову Общество, 12:52
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде Спорт, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Белозеров назвал главную задачу для РЖД на 2026 год Бизнес, 12:50
Дуров объявил о «самом масштабном редизайне» Telegram для Android Технологии и медиа, 12:47
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла Политика, 12:46
Константин Богомолов решил покинуть Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 12:42