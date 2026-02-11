ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщает региональный главк МВД в телеграм-канале.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, работа над устранением технических неполадок уже ведется.

