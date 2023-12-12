В Москве приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей

В столице произошел сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД, поэтому выдачу прав и регистрацию транспортных средств приостановили. В начале октября из-за подобного сбоя проблемы наблюдались по всей стране

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ГИБДД в Москве приостановила выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств из-за сбоя, сообщается в телеграм-канале автоинспекции.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — сказано в сообщении.

Специалисты решают проблему со сбоем, о возобновлении предоставления услуг ГИБДД сообщит дополнительно.

РБК направил запрос в столичную Госавтоинспекцию.

В начале октября из-за сбоя в работе информационных ресурсов ГИБДД также возникли сложности с регистрацией автомобилей. МВД изначально предупреждало о затягивании этого процесса, а затем попросило не посещать отделы автоинспекции до устранения проблем. На это ушло несколько дней. Директор по развитию IT-технологий автомобильного маркетплейса Fresh Дмитрий Савченко в разговоре с РБК отмечал, что это был самый масштабный сбой в истории ГИБДД.

Сбои в работе систем Госавтоинспекции наблюдались также в сентябре прошлого и в декабре позапрошлого года.