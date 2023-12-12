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Общество ,  
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В Москве приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей

ГИБДД в Москве приостановила выдачу водительских удостоверений из-за сбоя
В столице произошел сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД, поэтому выдачу прав и регистрацию транспортных средств приостановили. В начале октября из-за подобного сбоя проблемы наблюдались по всей стране
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ГИБДД в Москве приостановила выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств из-за сбоя, сообщается в телеграм-канале автоинспекции.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — сказано в сообщении.

Специалисты решают проблему со сбоем, о возобновлении предоставления услуг ГИБДД сообщит дополнительно.

РБК направил запрос в столичную Госавтоинспекцию.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В начале октября из-за сбоя в работе информационных ресурсов ГИБДД также возникли сложности с регистрацией автомобилей. МВД изначально предупреждало о затягивании этого процесса, а затем попросило не посещать отделы автоинспекции до устранения проблем. На это ушло несколько дней. Директор по развитию IT-технологий автомобильного маркетплейса Fresh Дмитрий Савченко в разговоре с РБК отмечал, что это был самый масштабный сбой в истории ГИБДД.

Сбои в работе систем Госавтоинспекции наблюдались также в сентябре прошлого и в декабре позапрошлого года. 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
ГИБДД технический сбой Водительское удостоверение регистрация автомобилей Москва

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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Из-за сбоя в системе ГИБДД в России усложнилась постановка машин на учет
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