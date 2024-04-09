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МВД приостановило выдачу прав из-за сбоя в нескольких регионах

В Москве и Петербурге из-за сбоя приостановили регистрацию машин и выдачу прав
Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей не смогут зарегистрировать машины и получить права в ближайшее время из-за технического сбоя в базах. Его объяснили переходом на новое программное обеспечение
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В подразделениях Госавтоинспекции Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали продлить время работы подразделений Госавтоинспекции, чтобы принять все обращения.

Как пояснили Autonews.ru в ГИБДД, сбой в базах произошел из-за перехода на новое программное обеспечение.

Последний раз технические сбои в базах Госавтоинспекции произошли в декабре 2023 года. Тогда ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органах также объяснял их переходом на новую систему с 1 декабря.

В МВД объяснили очереди в ГИБДД в Москве
Общество
Фото:Александр Сухов / РИА Новости

На прошлой неделе в столичных подразделениях Госавтоинспекции образовались большие очереди. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, это было связано с изменением требований к получению водительских прав и проведению экзаменов, а также с сезонным ростом числа регистраций и постановок на учет автомобилей.

С 1 апреля 2024 года в России считаются недействительными иностранные национальные и международные водительские удостоверения, полученные спустя год после оформления российского гражданства или въезда в страну водителя-россиянина. До экзамена в Госавтоинспекции запретили допускать тех, кто не явился по повестке в военкомат для уточнения данных. Автошколы при этом обязали получать заключение ГИБДД о наличии материально-технической базы для обучения.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Московская область ГИБДД регистрация автомобилей водительские права
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