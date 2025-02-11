Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Аризоне
Самолет Bombardier Learjet врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100 в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона), сообщает ABC News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Один человек погиб.
Bombardier при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в стоящий Gulfstream.
Капитан пожарной службы Скоттсдейла Дэйв Фолио уточнил, что еще трое человек были госпитализированы. Один человек оказался заблокированным в одном из самолетов.
Взлетно-посадочная полоса в настоящее время закрыта, сообщил аэропорт в соцсети X.
FAA начало расследование произошедшего.
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