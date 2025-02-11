Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Аризоне

Самолет Bombardier Learjet врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100 в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона), сообщает ABC News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Один человек погиб.

Bombardier при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в стоящий Gulfstream.

Капитан пожарной службы Скоттсдейла Дэйв Фолио уточнил, что еще трое человек были госпитализированы. Один человек оказался заблокированным в одном из самолетов.

Взлетно-посадочная полоса в настоящее время закрыта, сообщил аэропорт в соцсети X.

FAA начало расследование произошедшего.

Материал дополняется