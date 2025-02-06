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В аэропорту Сиэтла Boeing въехал в хвост другого самолета

В аэропорту Сиэтла столкнулись два Boeing
Самолет Japan Airlines, прилетевший из Токио, во время руления столкнулся с Boeing 737 Delta. На борту последнего находились 142 пассажира, никто не пострадал

Самолет Japan Airlines столкнулся с лайнером Delta в международном аэропорту Сиэтл/Такома, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел утром 5 февраля во время руления Boeing 787 Dreamliner, прилетевшего из Токио. Он въехал в хвост стоявшего Boeing 737 Delta.

Представитель американской авиакомпании Саманта Мур Факто сказала, что Boeing ожидал противообледенительной обработки, когда крыло другого самолета задело его хвост. По ее словам, на борту рейса Delta в мексиканский город Пуэрто-Вальярта находились 142 пассажира, их пересадили на другой самолет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, уточнила Факто.

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Один из пассажиров Delta Джейсон Чан рассказал агентству, что самолет «качнуло», когда произошло столкновение. Вскоре после этого капитан объявил, что у лайнера поврежден хвост. Пассажиры покинули салон и на автобусе вернулись в терминал, сказал он.

Самолет Japan Airlines задел хвост лайнера Delta правым крылом. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило некоторые рейсы из-за инцидента, передает Reuters. Там начали расследование.

В ночь на 30 января потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines. Он столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту лайнера были 64 пассажира, в том числе фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США. В вертолете находились трое военнослужащих. Никто не выжил.

Среди погибших — бывшие российские фигуристы Александр Кирсанов, Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами.

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