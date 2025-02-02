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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета попытался избежать столкновения

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Авиакатастрофа в Вашингтоне

Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета Bombardier, вероятно, предпринял попытку уйти от столкновения с военным вертолетом. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).

В ведомстве отметили, что маневр был совершен в «последнюю секунду» и не позволил избежать столкновения с вертолетом Black Hawk.

По данным NTSB, полученных с бортового самописца, самолет в момент столкновения находился на высоте 325 футов (99 м), хотя диспетчеры оценивали, что самолет был на высоте 200 футов (около 61 м).

Там добавили, что полученные данные в настоящий момент носят предварительный характер.

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Самолет авиакомпании American Eagle («дочка» American Airlines) столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Выживших нет.

Ранее эксперты сообщили, что причиной столкновения над Вашингтоном военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера мог стать яркий свет.

По другой версии, вертолет находился на слишком большой высоте, что тоже могло привести к столкновению. Версию о нарушении безопасной высоты полета вертолетом Black Hawk также выдвинул президент США Дональд Трамп. В своем посте в соцсети Truth Social он отметил, что вертолет летел гораздо выше допустимого предела в 200 футов.

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