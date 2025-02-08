AP сообщило о гибели всех пассажиров пропавшего на Аляске самолета

На Аляске нашли пропавший самолет Bering Air, на борту которого находились 10 человек, включая пилота, никто из них не выжил, сообщает Associated Press.

По данным агентства, небольшое пригородное судно следовало из города Уналаклит (штат Аляска) в город Ном на южном побережье полуострова Сьюард (штат Аляска) через залив Нортон-Саунд в Беринговом море.

Самолет вылетел в четверг, 6 февраля, около четырех утра мск (14:37 по местному времени), связь с экипажем была потеряна вечером в тот же день в 48 километрах к юго-востоку от Нома. По данным Национальной метеорологической службы, тогда шел легкий снег и был туман.

Согласно сведениям радиолокационной экспертизы, у судна произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и быстрой потере скорости». Его нашли на морском льду в пятницу, 7 февраля.

Как сообщает CNN, самолет обнаружила береговая охрана примерно в 55 километрах от города назначения. Спасатели нашли три тела, еще семь других «предположительно находятся внутри обломков», но в настоящее время их нельзя достать, рассказал лейтенант-командор береговой охраны США Майк Салерно. Родственников погибших оповестили о трагедии.

Ранее, 1 февраля, в Филадельфии рухнул небольшой медицинский самолет Learjet 55, на его борту находились шесть человек, включая ребенка-пациента.

До этого, 29 января, в Вашингтоне произошла крупная авиакатастрофа. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, никто не выжил.