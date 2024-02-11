Минобрнауки предложило создать в вузах детские комнаты
Минобрнауки предложило создать детские комнаты в университетах, чтобы молодые мамы могли заботится о детях, продолжая учебу или преподавание в вузе, сообщила замминистра Ольга Петрова, передает «РИА Новости».
«Мы активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, <...> это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно», — сказала она, добавив, что это одна из многих мер поддержки, которые примут в этом году.
Петрова выступила на мероприятии в честь Международного дня женщин и девочек в науке. Он учрежден Генассамблеей ООН для содействия полному и равному доступу и участию женщин в области естественных наук, технологии, инженерии и математики.
В мае 2023 года уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с идеей создать специальные комнат для детей студентов при вузах. Она отметила, что средний возраст россиянок, которые родили первого ребенка, в 2018–2022 годах составлял 26,75 года, а в случае второго — 30,5 года. Волынец подчеркнула, что предложенная ей мера поможет решить проблему отказа от материнства и будет мотивировать не откладывать беременность на поздний срок. Такое же мнение высказали в Госдуме и пообещали проработать инициативу.
В конце ноября 2023 года сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что для решения демографической проблемы в России нужно пересмотреть систему ценностей: ориентировать девушек не на получение высшего образования, а на рождение детей. Она назвала откладывание материнства «побочным» эффектом феминизма и «абортивного мышления».
Основательница и гендиректор компании Wildberries, богатейшая женщина России (Forbes оценивает состояние в $8,8 млрд) Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к идее сначала родить несколько детей, а уже потом получать образование или строить карьеру. Она назвала неправильным навязывание стереотипов.
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