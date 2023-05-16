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В Думе пообещали проработать создание комнат для детей студентов в вузах

Депутат Лантратова: Дума обсудит создание комнат для детей студентов в вузах с экспертами
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Госдума проработает с экспертами инициативу уполномоченной по правам ребенка Татарстана Ирины Волынец о создании специальных комнат для детей студентов при вузах. Об этом заявила депутат нижней палаты парламента, первый зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова в своем телеграм-канале.

«Нужен комплекс мер, стимулирующих женщин рожать раньше, и это предложение может стать одной из них. Поэтому я в целом поддерживаю инициативу Ирины Волынец о создании комнат для детей студентов. Будем над ней работать с экспертным сообществом», — написала она.

Россия, по мнению депутата, испытывает серьезные демографические проблемы, так как многие молодые люди сознательно откладывают рождение детей, «думая, что сначала надо самому устроиться в жизни». В результате первый ребенок в молодых семьях рождается поздно и на второго многие уже не решаются, считает она.

Ранее уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан и основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец направила Лантратовой обращение с предложением создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения. Об этом писал RT со ссылкой на копию обращения.

В беседе с телеканалом Волынец отметила, что средний возраст россиянок, которые родили первого ребенка, в 2018–2022 годах составлял 26,75 года, а в случае второго — 30,5 года. Третьего ребенка женщины рожали в среднем в 33,1 года, сказала она. Такие же данные ранее приводил Росстат.

Отказ от материнства или откладывание его на более поздний срок Волынец назвала общемировым трендом. Это связано с тем, что женщины хотят получить образование и построить карьеру до рождения детей, считает омбудсмен. Комнаты для детей при учебных заведениях могут помочь решить этот вопрос, полагает она.

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В комнатах, по словам Волынец, родители могли бы оставлять детей на непродолжительное время. Там за ними будут присматривать специалисты.

Теги
Госдума Дети студенты
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