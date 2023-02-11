Число погибших при землетрясении в Турции превысило 22 тыс. человек

Погибли, согласно последним данным, 22 327 человек, еще 80,3 тыс. пострадали. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля, разбор завалов продолжается пятые сутки

Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images

В результате землетрясений в Турции погибли 22 327 человек, еще 80 278 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

Пять часов назад было известно о 21 043 погибших и 80 097 раненых. Эти данные приводил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. В Турции было разрушено более 6,5 тыс. зданий. В соседней Сирии, согласно последним данным, погибли 3,5 тыс. человек.

После землетрясения, которое стало сильнейшим с 1939 года, к поиску пострадавших и ликвидации последствий землетрясений привлекли 166 тыс. человек. Это спасатели, военные, пожарные, полицейские, медики, волонтеры и сотрудники неправительственных организаций.

Глава турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Орхан Татар заявил, что объем энергии, высвобожденный при землетрясении, сравним с количеством, которое выделяется при взрыве 500 атомных бомб.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, указали на риск «вторичной катастрофы» после землетрясения. По словам представителя департамента организации по реагированию на инциденты Роберта Холдена, многие выжившие после землетрясения находятся на открытом воздухе и «в ужасных условиях», что может привести к жертвам, соизмеримым количеству погибших при нем.

После землетрясения в Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. В пострадавших регионах страны Эрдоган ввел режим ЧП на три месяца.