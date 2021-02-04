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В Подмосковье от коронавируса привились более 100 тыс. человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прививку от коронавируса сделали 100 256 жителей Московской области. Данные подмосковного минздрава приводятся на сайте правительства региона.

Вакцинация в Московской области началась в начале декабря. Согласно информации на сайте правительства региона, к 28 января в Подмосковье работает 147 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

25 января прививки начали делать на промышленных предприятиях области, о чем сообщала пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки. Тогда в ведомстве сообщили, что трудовые коллективы подали около 12 тыс. заявок на получение вакцины.

21 января губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что привитым будут выдавать сертификаты с QR-кодами, которые можно будет продемонстрировать с экрана.

Согласно данным оперативного штаба, в Подмосковье за последние сутки выявлен 831 случай заражения коронавирусом.

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По информации областного минздрава, с начала эпидемии в регионе было зафиксировано 196 467 случаев заболевания COVID-19, 3 904 летальных исхода, а также 157 140 случаев выздоровления. Всего с начала пандемии в Подмосковье проведено 5,7 млн исследований на коронавирус.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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