В Подмосковье от коронавируса привились более 100 тыс. человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прививку от коронавируса сделали 100 256 жителей Московской области. Данные подмосковного минздрава приводятся на сайте правительства региона.

Вакцинация в Московской области началась в начале декабря. Согласно информации на сайте правительства региона, к 28 января в Подмосковье работает 147 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

25 января прививки начали делать на промышленных предприятиях области, о чем сообщала пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки. Тогда в ведомстве сообщили, что трудовые коллективы подали около 12 тыс. заявок на получение вакцины.