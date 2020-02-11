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В Португалии арестовали счета родившейся в СССР богатейшей женщины Африки

В январе генпрокурор Анголы собирался просить португальские власти об аресте счетов Изабель душ Сантуш. Он допускал, что дело против нее закроют, если предпринимательница выплатит свыше $1 млрд, в растрате которых ее обвинили
Изабель душ Сантуш (Фото: Daniel Rodgrigues / Bloomberg)

Прокуратура Португалии наложила арест на банковские счета дочери экс-президента Анголы, богатейшей женщины Африки Изабель душ Сантуш, родившейся в СССР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на надзорное ведомство.

Прокуратура отмечает, что решение стало результатом совместной работы португальских и ангольских властей. В конце января агентство со ссылкой на генпрокурора Анголы Хелдера Питту Гроз сообщало, что власти намерены попросить Португалию арестовать счета душ Сантуш. В январе ей предъявили обвинения в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol.

Родившуюся в СССР богатейшую женщину Африки обвинили в растрате
Бизнес

Португальскому каналу SIC Хелдер Питта Гроз также заявил, что душ Сантуш не будут задерживать, когда она приедет в столицу Анголы Луанду, если предпринимательница добровольно придет на допрос. Генпрокурор добавлял, что уголовное дело против нее закроют, если душ Сантуш выплатит государству более $1 млрд, в хищении которых ее обвиняют.

Комментарий по поводу ареста счетов в Португалии от душ Сантуш Reuters не удалось получить.

Родившуюся в СССР богатейшую женщину Африки обвинили в растрате
Бизнес

Состояние дочери бывшего президента Анголы, по данным Forbes, оценивается в $2,1 млрд, что делает ее самой богатой женщиной Африки. После начала процесса против нее предпринимательница потеряла $100 млн.

Материал дополняется.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Ангола, Португалия, арест счетов
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