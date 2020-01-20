Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
СМИ узнали о готовности ЦСКА заплатить за игрока сборной Словакии €6 млн Спорт, 10:54 В России предложили создать аналог GitHub за ₽2 млрд на случай отключения Технологии и медиа, 10:44 Дерипаска признался в отсутствии надежд на прорывные решения в Давосе Общество, 10:40 Корейский фильм «Паразиты» стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США Общество, 10:32 В Oxfam сравнили состояние 2 тыс. миллиардеров и 4,6 млрд обычных людей Общество, 10:31 Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум Финансы, 10:27 12 примеров нестандартно окрашенных стен в квартире Недвижимость, 10:25 В Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом Общество, 10:22 СМИ назвали источники обогащения самой состоятельной женщины Африки Бизнес, 10:20 Маска героя: почему сотрудник годами не может решить пустяковую проблему Pro, 10:04 МЧС показало видео с места прорыва трубы в мини-отеле в Перми Общество, 09:54 Скорость потепления Мирового океана измерили в атомных бомбах Зеленая экономика, 09:51  Дело о гибели людей в мини-отеле в Перми передали в Москву Общество, 09:46 Футболист «Спартака» Шюррле увидел заботу о клубах у Федуна и Абрамовича Спорт, 09:40
Бизнес ,  
0 

СМИ назвали источники обогащения самой состоятельной женщины Африки

Душ Сантуш обвиняют в выводе более $1 млрд из государственных Sonangol и Sodiam. Sonangol — нефтяная госкомпания Анголы, дочь экс-президента Анголы возглавляла ее в 2016-2017 годах. У душ Сантуш есть российское гражданство
Изабель душ Сантуш (Фото: Toby Melville / Reuters)

Дочь бывшего президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш ($2,2 млрд по оценкам Forbes), подозреваемая в сомнительных финансовых операциях, из-за которых казна потеряла $1,6 млрд, заработала свое состояние за счет доступа к выгодным сделкам, связанным с землей, нефтью, алмазами и телекоммуникациями. Об этом свидетельствуют данные из расследования Luanda Leaks, проведенного The Guardian, BBC Panorama, The Ney York Times и другими СМИ, включенными в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).   

В распоряжении журналистов оказались более 700 тыс. электронных писем, контрактов, счетов и других документов, которые были переданы им «Платформой по защите осведомителей в Африке» (PPLAAF). Документы охватывают период с 1980 по 2018 год (отец Изабель — Жозе Эдуарду душ Сантуш — был вторым президентом Анголы и занимал этот пост в течение 38 лет: с 21 сентября 1979-го до 26 сентября 2017). Согласно документам, душ Сантуш и ее супруг, скупая ценные государственные активы, вывели из Анголы более $1 млрд. 

Одна из самых подозрительных сделок была заключена через британское дочернее предприятие ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, которую Изабель душ Сантуш возглавляла в 2016-2017 годах. Как следует из обнародованных документов, после увольнения из Sonangol в ноябре 2017 года по ее распоряжению были проведены более 50 выплат на общую $115 млн в консалтинговую компанию Matter Business Solutions, расположенную в Дубае. Последняя, как выяснилось, контролировалась друзьями душ Сантуш. "Би-би-си" опубликовала документы о нескольких переводах в ОАЭ — на суммы €472,1 тыс. и $928,5 тыс. (за юридические услуги), а также еще два выставленных ангольскому концерну счета каждый по €676,3 тыс. Юристы Matter Business Solutions утверждают, что это было сделано для того, чтобы помочь реструктурировать нефтяную отрасль в Анголе, а счета Sonangol были выставлены за работу, которую уже выполняли другие нанятые компанией консалтинговые фирмы. Адвокаты душ Сантуш отвергли обвинения, уточнив, что она не проводила платежи в Matter после того, как ее уволили. 

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Общество

В расследовании указывается, что большая часть состояния Сантуш основана на ее владении пакетом акций португальской энергетической компании Galp, которую одна из ее компаний купила у Sonangol в 2006 году. Фирма душ Сантуш должна была заплатить за счет своих средств только 15% от первоначальной стоимости акций, еще €63 млн ($70 млн) были выданы правительством Анголы в качестве кредита от нефтяной Sonangol сроком на 11 лет. Компания погасила кредит Sonangol в 2017 году, не включив при этом в долг почти €9 млн (уплата процентов). Душ Сантуш же, на тот момент руководившая Sonangol, взяла эти деньги в качестве полной оплаты своего собственного долга. 

Кроме того, в 2012 году муж Изабель душ Сантуш бизнесмен Синдика Доколо подписал соглашение с ангольской государственной алмазной компанией Sodiam. Предполагалось, что он станет ее партнером в сделке по покупке доли в швейцарской ювелирной компании De Grisogono. Документы указывают на то, что Sodiam, взяв кредит в Banco BIC, 42,5% акций которого принадлежат Изабель душ Сантуш, вложил в партнерство $79 млн, а Доколо только $4 млн. Доколо заявил, что первоначально инвестировал $115 млн в швейцарского ювелира, а его обязательства совпадают с обязательствами государственной алмазной компании. Директор Sodiam утонил, что ангольская казна потеряла из-за кредита, выданного частной компанией, более $200 млн.   

Сама Изабель душ Сантуш назвала обвинения в мошенничестве «основанными на лжи», подчеркнув, что сегодня она является «жертвой охоты на ведьм во главе с нынешним правительством Анголы». По ее словам, президент Анголы Жоау Лоуренсу пытается ликвидировать ее бизнес и «стереть наследие» ее отца. Она также написала в Twitter, что просочившиеся в СМИ документы «поддельные» и основываются на «ложной информации». 31 декабря ангольский суд после обвинений в выводе средств из государственных компаний арестовал деньги на ее счетах и на счетах мужа. Как утверждает ангольская Генпрокуратура, ее подозревают в сомнительных операциях, которые стоили казне более $1 млрд. Изабель Сантуш владеет долями в ангольских и португальских компаниях, включая банки, ангольского мобильного оператора Unitel и португальскую нефтегазовую компанию Galp.  

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство с рождения. Португальская газета Expresso писала, что адвокат Изабель подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у его клиента появилось российское гражданство. По данным СМИ, с помощью российского гражданства душ Сантуш пытается избежать экстрадиции в Анголу, сама она сейчас живет в ОАЭ. Сантуш заявила ТАСС, что не получала и не восстанавливала российское гражданство. «Я россиянка по рождению», — пояснила она. Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша и россиянки, уроженки Пензы Татьяны Кукановой.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Ангола, Forbes
Материалы по теме
Родившаяся в СССР богатейшая женщина Африки поборется за президентство
Политика
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter