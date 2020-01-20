СМИ назвали источники обогащения самой состоятельной женщины Африки

Душ Сантуш обвиняют в выводе более $1 млрд из государственных Sonangol и Sodiam. Sonangol — нефтяная госкомпания Анголы, дочь экс-президента Анголы возглавляла ее в 2016-2017 годах. У душ Сантуш есть российское гражданство

Изабель душ Сантуш (Фото: Toby Melville / Reuters)

Дочь бывшего президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш ($2,2 млрд по оценкам Forbes), подозреваемая в сомнительных финансовых операциях, из-за которых казна потеряла $1,6 млрд, заработала свое состояние за счет доступа к выгодным сделкам, связанным с землей, нефтью, алмазами и телекоммуникациями. Об этом свидетельствуют данные из расследования Luanda Leaks, проведенного The Guardian, BBC Panorama, The Ney York Times и другими СМИ, включенными в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

В распоряжении журналистов оказались более 700 тыс. электронных писем, контрактов, счетов и других документов, которые были переданы им «Платформой по защите осведомителей в Африке» (PPLAAF). Документы охватывают период с 1980 по 2018 год (отец Изабель — Жозе Эдуарду душ Сантуш — был вторым президентом Анголы и занимал этот пост в течение 38 лет: с 21 сентября 1979-го до 26 сентября 2017). Согласно документам, душ Сантуш и ее супруг, скупая ценные государственные активы, вывели из Анголы более $1 млрд.

Одна из самых подозрительных сделок была заключена через британское дочернее предприятие ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, которую Изабель душ Сантуш возглавляла в 2016-2017 годах. Как следует из обнародованных документов, после увольнения из Sonangol в ноябре 2017 года по ее распоряжению были проведены более 50 выплат на общую $115 млн в консалтинговую компанию Matter Business Solutions, расположенную в Дубае. Последняя, как выяснилось, контролировалась друзьями душ Сантуш. "Би-би-си" опубликовала документы о нескольких переводах в ОАЭ — на суммы €472,1 тыс. и $928,5 тыс. (за юридические услуги), а также еще два выставленных ангольскому концерну счета каждый по €676,3 тыс. Юристы Matter Business Solutions утверждают, что это было сделано для того, чтобы помочь реструктурировать нефтяную отрасль в Анголе, а счета Sonangol были выставлены за работу, которую уже выполняли другие нанятые компанией консалтинговые фирмы. Адвокаты душ Сантуш отвергли обвинения, уточнив, что она не проводила платежи в Matter после того, как ее уволили.

В расследовании указывается, что большая часть состояния Сантуш основана на ее владении пакетом акций португальской энергетической компании Galp, которую одна из ее компаний купила у Sonangol в 2006 году. Фирма душ Сантуш должна была заплатить за счет своих средств только 15% от первоначальной стоимости акций, еще €63 млн ($70 млн) были выданы правительством Анголы в качестве кредита от нефтяной Sonangol сроком на 11 лет. Компания погасила кредит Sonangol в 2017 году, не включив при этом в долг почти €9 млн (уплата процентов). Душ Сантуш же, на тот момент руководившая Sonangol, взяла эти деньги в качестве полной оплаты своего собственного долга.