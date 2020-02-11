В России резко сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм

В 2019 году в России почти на четверть снизилось число осужденных по статьям о незаконном обороте наркотиков, сообщил председатель Верховного суда. Суд намерен проанализировать практику по этой категории дел

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В 2019 году в России на 22% снизилось число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая 11 февраля на совещании судей, передает корреспондент РБК.

Всего за наркотики было осуждено около 80 тыс. человек, из которых подавляющее большинство (73%) — за приобретение или хранение веществ, еще 22% — за производство и сбыт, следует из данных, которые привел Лебедев. По данным Судебного департамента Верховного суда, в 2018 году за наркотические преступления были осуждены более 101 тыс. человек, в 2017 году — 113 тыс., еще годом ранее — 116 тыс.

По словам Лебедева, Верховный суд намерен проанализировать правоприменение по наркотическим статьям и сформулировать рекомендации. «В этом году пленум Верховного суда примет постановление по практике рассмотрения этой категории дел», — сказал Лебедев.

Летом прошлого года президент Владимир Путин по итогам прямой линии поручал руководству правоохранительных органов проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и улучшить контроль за законностью решений оперативников и следователей по этим делам. Это произошло после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, уголовное преследование которого было отменено министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым через пять дней.

В январе сотрудники полиции, принимавшие участие в задержании журналиста, были арестованы по статье о превышении должностных полномочий, заказчик его преследования не установлен.