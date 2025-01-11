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Записи последних 4 минут самолета Jeju не оказалось на «черных ящиках»

«Черные ящики» борта Jeju Air перестали писать за 4 минуты до взрыва
Запись на самописцах прервалась примерно за четыре минуты до того, как самолет столкнулся с бетонной конструкцией, на которой располагался курсовой радиомаяк, выяснило следствие. Boeing разбился 29 декабря, погибли 179 человек
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

«Черные ящики» самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение в декабре в Южной Корее, перестали записывать за четыре минуты до взрыва, сообщает Yonhap со ссылкой на следствие.

Сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), изучившие бортовые самописцы, установили, что запись на них прервалась примерно за четыре минуты до того, как самолет столкнулся с бетонной конструкцией, на которой располагался курсовой радиомаяк.

Записи последних 4 минут самолета Jeju не оказалось на «черных ящиках»
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29 декабря лайнер, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, не смог приземлиться. Система выпуска шасси отказала, и самолет столкнулся с бетонным ограждением, после чего взорвался. Погибли 179 человек из 181, находящихся на борту. Выжили два члена экипажа.

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Перед крушением экипаж Boeing доложил о столкновении с птицей и чрезвычайной ситуации. Пилоты решили сажать самолет со второго круга.

Южнокорейские следователи провели обыски в офисе управления региональной авиации Пусана в округе Муан, а также в международном аэропорту Муана и офисе авиакомпании Jeju Air в Сеуле.

Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории страны с 1983 года, когда близ острова Сахалин сбили самолет Korean Airlines. Тогда погибли 269 человек. На территории самой Южной Кореи это крупнейшая авиакатастрофа за всю историю.

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Елена Чернышова
Южная Корея Boeing авиакатастрофа
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