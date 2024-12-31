NYT указала на фатальное сочетание факторов крушения рейса в Южной Корее

К авиакатастрофе с 179 погибшими в Южной Корее привело несколько факторов, говорят эксперты. Среди них: наличие птиц в небе, длина взлетно-посадочной полосы, бетонное сооружение в ее конце, спешка пилота с приземлением

Фото: Yonhap / Reuters Фото: Lee Geun-young / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Международный аэропорт Муан до крушения самолёта авиакомпании Jeju Air (Фото: Planet Labs Inc. / Reuters) Международный аэропорт Муан после крушения самолёта авиакомпании Jeju Air (Фото: Planet Labs Inc. / Reuters) Фото: Yonhap / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Самолет авиакомпании Jeju Air, потерпевший крушение в южнокорейском аэропорту Муан, столкнулся с «фатальным сочетанием факторов», которые усугубили ситуацию, заявили опрошенные The New York Times эксперты.

Следовавший из Бангкока рейс потерпел крушение в ночь на 29 декабря. Из-за отказа шасси самолет приземлился на фюзеляж, проскользил по полосе и столкнулся с бетонным сооружением, после чего взорвался и загорелся. На борту находились 181 человек, включая шестерых членов экипажа, выжили только две женщины, которых спасли сразу после крушения. Это стало самой масштабной авиакатастрофой для Южной Кореи.

Согласно сообщениям властей, спустя две минуты после уведомления о стаях птиц в воздушном пространстве пилот сообщил диспетчерскому пункту о столкновении с птицей и чрезвычайной ситуации. Пилот заявил, что выполнит «круговой маневр», то есть отменит первую попытку посадки и сделает круг в воздухе, чтобы подготовиться ко второй. Однако, по-видимому, он не совершил полный круг и через минуту уже приближался к взлетно-посадочной полосе. А еще через три минуты произошел взрыв после столкновения самолета с бетонным сооружением.

«Большой вопрос заключается в том, почему пилот так спешил приземлиться», — сказал председатель Корейской ассоциации авиационной безопасности Хван Хо Вон.

Он отметил, что при посадке на фюзеляж из-за отказа шасси пилоты обычно не спешат с приземлением, сбрасывая топливо и давая возможность персоналу на земле подготовиться к чрезвычайной ситуации. Однако в этом случае пилот, видимо, решил, что у него этого времени нет. «У него отказали оба двигателя? <...> Было ли решение о посадке в такой спешке результатом человеческой ошибки?», — задается вопросом Хван.

NYT пишет, что рейс отставал от графика на полчаса, а у пилота было почти семь тысяч часов летного стажа. Профессор общественной безопасности в Корейском открытом киберуниверситете Пэк Сын Чжу отметил, что неисправность двигателя не обязательно приводит к отказу шасси, однако в этом случае, скорее всего, произошло и то, и другое, что вынудило пилота совершить посадку на фюзеляж «в считанные минуты».

Еще один фактор, который привел к трагедии — длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан. Обычно она составляет 9,2 тыс. футов (2,8 км), однако из-за строительных работ в день катастрофы были доступны 8,2 тыс. футов (около 2,5 км). Власти заявили, что этого расстояния достаточно для посадки Boeing 737-800, отмечает газета, однако потерпевший крушение самолет приземлился дальше на полосе, чем обычно.

Некоторые эксперты также говорят, что трагедии можно было избежать, если бы в конце полосы не стояла бетонная антенна-локализатор, которая помогает пилоту сохранять правильную траекторию захода на посадку, и если бы она была более прочно закреплена. В это сооружение врезался борт, в результате чего взорвался. Директор по авиационной политике Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Джу Джонг-Ван рассказал, что антенна была установлена по правилам, вокруг нее был земляной вал, однако правительство планировало рассмотреть возможный пересмотр требований.

При этом собеседники NYT подчеркнули, что проблемы у самолета начались до столкновения с бетонной конструкцией. По словам авиационных экспертов, при посадке пилот не смог управлять двигателями и шасси, что лишило его двух из трех ключевых средств снижения скорости самолета: торможения шасси и реверсивной тяги двигателей. Кроме того, у самолета, по-видимому, не были активированы закрылки — еще одно средство снижения скорости, добавили они.

Авиационный эксперт из южнокорейского университета Хюнгвун Джей Ю. Юнг заявил, что при отказе одного двигателя из-за столкновения с птицей пилот все равно смог бы привести в действие гидравлический насос, чтобы опустить шасси за счет мощности другого двигателя. Аналитики говорят, что даже при отказе обоих двигателей шасси можно опустить вручную, однако учитывая спешку с приземлением, у пилота могло не хватить на это времени. «На подобные вопросы не будет ответа, пока они не изучат бортовой самописец самолета», — сказал мистер Юнг.

Бортовой самописец, или «черный ящик» обнаружили, однако он частично поврежден, так что для восстановления данных может потребоваться время, заявил Джу Джонг-Ван.