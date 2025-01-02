Полиция Южной Кореи провела обыски после крушения самолета Jeju Air

Фото: Yonhap / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Lee Geun-young / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Международный аэропорт Муан до крушения самолёта авиакомпании Jeju Air (Фото: Planet Labs Inc. / Reuters) Международный аэропорт Муан после крушения самолёта авиакомпании Jeju Air (Фото: Planet Labs Inc. / Reuters) Фото: Yonhap / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская полиция провела серию обысков в аэропорту Муана и в офисах авиакомпании Jeju Air, чтобы выявить виновных в недавней крупнейшей в стране авиакатастрофе, сообщил Younhap.

Лайнер Boeing 737-800 7C2216, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, не смог приземлиться. Система выпуска шасси отказала, и самолет столкнулся с бетонным ограждением и взорвался. Погибли 179 человек из 181, находящихся на борту.

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Обыски прошли в офисе управления региональной авиации Пусана в округе Муан, а также в международном аэропорту Муана и в офисе авиакомпании Jeju Air в Сеуле. Расследованием занимается специально созданный следственный отдел. Пока обвиняемых в деле нет, у полиции есть ордер на изъятие необходимых вещественных доказательств.

У следователей возникли вопросы к постройкам аэропорта, а именно к насыпи в конце посадочной полосы. На ней были установлены локаторы для направления самолетов при посадке.

На борту Boeing находились граждане Южной Кореи и Таиланда. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи с 1983 года, когда в районе острова Сахалин в 1983 году сбили самолет. Тогда погибли 269 человек.