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Общество ,  
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Полиция Южной Кореи провела обыски после крушения самолета Jeju Air

Фото: Yonhap / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Lee Geun-young / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Международный аэропорт&nbsp;Муан до крушения самолёта&nbsp;авиакомпании Jeju Air
Международный аэропорт Муан после крушения самолёта авиакомпании Jeju Air
Фото: Yonhap / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Yonhap / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Lee Geun-young / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Международный аэропорт&nbsp;Муан до крушения самолёта&nbsp;авиакомпании Jeju Air
Международный аэропорт Муан после крушения самолёта авиакомпании Jeju Air
Фото: Yonhap / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Yonhap / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Lee Geun-young / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Международный аэропорт Муан до крушения самолёта авиакомпании Jeju Air
(Фото: Planet Labs Inc. / Reuters)
Международный аэропорт Муан после крушения самолёта авиакомпании Jeju Air
(Фото: Planet Labs Inc. / Reuters)
Фото: Yonhap / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская полиция провела серию обысков в аэропорту Муана и в офисах авиакомпании Jeju Air, чтобы выявить виновных в недавней крупнейшей в стране авиакатастрофе, сообщил Younhap.

Лайнер Boeing 737-800 7C2216, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, не смог приземлиться. Система выпуска шасси отказала, и самолет столкнулся с бетонным ограждением и взорвался. Погибли 179 человек из 181, находящихся на борту.

Полиция Южной Кореи провела обыски после крушения самолета Jeju Air
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Обыски прошли в офисе управления региональной авиации Пусана в округе Муан, а также в международном аэропорту Муана и в офисе авиакомпании Jeju Air в Сеуле. Расследованием занимается специально созданный следственный отдел. Пока обвиняемых в деле нет, у полиции есть ордер на изъятие необходимых вещественных доказательств.

У следователей возникли вопросы к постройкам аэропорта, а именно к насыпи в конце посадочной полосы. На ней были установлены локаторы для направления самолетов при посадке.

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На борту Boeing находились граждане Южной Кореи и Таиланда. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи с 1983 года, когда в районе острова Сахалин в 1983 году сбили самолет. Тогда погибли 269 человек.

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Южная Корея авиакатастрофа расследование черный ящик
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