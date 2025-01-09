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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД раскрыли две схемы мошенников для получения доступа к «Госуслугам»

МВД: мошенники притворяются операторами связи для доступа к «Госуслугам»
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги» мошенники могут притворяться представителями операторов связи, сообщили ТАСС в МВД.

Первая схема, как рассказали в ведомстве, заключается в том, что злоумышленники звонят гражданам от имени оператора связи и предлагают продлить договор на обслуживание номера. Для этого они просят назвать код из СМС, с помощью которого на самом деле заходят в личный кабинет на «Госуслугах».

После этого мошенники меняют пароль от профиля, а в поле подсказки к контрольному слову для входа пишут: «Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру», и оставляют свой телефон. Когда же им звонят граждане, злоумышленники начинают убеждать, что через их «Госуслуги» кто-то пытается взять кредиты, и предлагают перевести деньги якобы на безопасный счет, после чего похищают средства.

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Вторая распространенная схема, с помощью которой мошенники могут получить доступ к «Госуслугам», связана со сменой владельца номера телефона, к которому был привязан аккаунт на портале. Если человек перестал пользоваться таким номером и оператор выставил его на повторную продажу, он может быть зарегистрирован на нового владельца. Таким образом, если номер перейдет к злоумышленнику, он может через СМС восстановить пароль к учетной записи на «Госуслугах» первого владельца.

Получая доступ к аккаунтам при помощи такой схемы, мошенники оформляют заявки на онлайн-микрозаймы и кредиты, обращаются в бюро кредитных историй, получают справки 2-НДФЛ и регистрируют дополнительные абонентские номера. При этом договоры они подписывают усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП), которую при помощи личных данных своих жертв генерируют в приложении «Госключ».

В декабре в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI рассказали о мошеннической схеме, при которой злоумышленники похищают доступ к аккаунтам на «Госуслугах», подделывая справочные сайты и публикуя на них фальшивые номера служб поддержки портала.

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Теги
мошенники МВД Госуслуги хищение номер телефона
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