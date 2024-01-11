Верховный суд отказался исключать мак из перечня наркотиков

Апелляционная коллегия Верховного суда сочла законным отказ исключить мак и его семена из перечня наркотических веществ. Ранее продавца кондитерского мака на рынке отправили в СИЗО по подозрению в незаконном обороте наркотиков

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Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) России признала законным отказ исключить кондитерский мак и его семена из перечня наркотических средств. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу ВС.

В мае 2023 года с соответствующим административным иском в высшую инстанцию обратились Александр Старцев и его мать Елена Антипенская. Они требовали исключить из перечня правительства от 31 марта 2022 года № 540 («О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России») кондитерский мак, за торговлю которым Старцева заподозрили в незаконном обороте наркотиков и отправили в СИЗО. Истцы заявляли, что оспариваемая норма дала возможность правоохранительным органам превышать свои полномочия и возбуждать уголовные дела против продавцов этой продукции.

Адвокат истцов Валерий Шухардин в свою очередь настаивал на необходимости устранения правовых пробелов в законодательстве, связанных с маком и его семенами. По словам другого юриста Виктора Гладышева, которые приводит РАПСИ, «в любом маковом зернышке есть следы опиатов», которые невозможно удалить. При этом в постановлении правительства указано, что речь идет о содержании «малого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», а в кондитерском маке «содержится крайне скудное количество» опиатов, утверждает он.

Выслушав аргументы сторон, суд отказал в удовлетворении иска Старцева и Антипенской в октябре 2023 года.

В июне 2019 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступала с предложением исключить пищевой мак из перечня наркотических средств. Она отмечала большое число пострадавших, в том числе продавцов и руководителей предприятий, которые продавали разрешенный к реализации мак. По словам Москальковой, эти лица не являются особо опасными.