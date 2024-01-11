 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Верховный суд отказался исключать мак из перечня наркотиков

Верховный суд счел законным отказ исключать мак из перечня наркотических веществ
Апелляционная коллегия Верховного суда сочла законным отказ исключить мак и его семена из перечня наркотических веществ. Ранее продавца кондитерского мака на рынке отправили в СИЗО по подозрению в незаконном обороте наркотиков
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) России признала законным отказ исключить кондитерский мак и его семена из перечня наркотических средств. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу ВС.

В мае 2023 года с соответствующим административным иском в высшую инстанцию обратились Александр Старцев и его мать Елена Антипенская. Они требовали исключить из перечня правительства от 31 марта 2022 года № 540 («О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России») кондитерский мак, за торговлю которым Старцева заподозрили в незаконном обороте наркотиков и отправили в СИЗО. Истцы заявляли, что оспариваемая норма дала возможность правоохранительным органам превышать свои полномочия и возбуждать уголовные дела против продавцов этой продукции.

Адвокат истцов Валерий Шухардин в свою очередь настаивал на необходимости устранения правовых пробелов в законодательстве, связанных с маком и его семенами. По словам другого юриста Виктора Гладышева, которые приводит РАПСИ, «в любом маковом зернышке есть следы опиатов», которые невозможно удалить. При этом в постановлении правительства указано, что речь идет о содержании «малого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», а в кондитерском маке «содержится крайне скудное количество» опиатов, утверждает он.

Выслушав аргументы сторон, суд отказал в удовлетворении иска Старцева и Антипенской в октябре 2023 года.

Мак и его семена оставили в перечне наркотических веществ
Общество
Здание Верховного суда Российской Федерации

В июне 2019 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступала с предложением исключить пищевой мак из перечня наркотических средств. Она отмечала большое число пострадавших, в том числе продавцов и руководителей предприятий, которые продавали разрешенный к реализации мак. По словам Москальковой, эти лица не являются особо опасными.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Верховный суд наркотики
Материалы по теме
Правительство расширило список запрещенных в России веществ
Общество
Мак и его семена оставили в перечне наркотических веществ
Общество
Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотических веществ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 17:22
Верховный суд отклонил иск Навального о времени на заваривание «Доширака» Политика, 17:24
Верховный суд отказался исключать мак из перечня наркотиков Общество, 17:23
Через Домодедово прошли гиены, горные бараны, 230 елей и 500 т клубники Общество, 17:23
Совет директоров «Делимобиля» рассмотрит возможность выхода на биржу Инвестиции, 17:20
Военная операция на Украине. Карта на 11 января Политика, 17:18
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 17:16
Калужский губернатор сообщил о падении беспилотника у трассы «Украина» Политика, 17:11
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Израиль в суде ООН отверг обвинения в геноциде в секторе Газа Политика, 17:09
Эмитент стейблкоина USDC компания Circle подала заявку на IPO Крипто, 17:04
FT узнала о переговорах OpenAI с экспертами из Китая о безопасности ИИ Технологии и медиа, 16:57
Уминский не пришел в церковный суд по делу о молитве о Святой Руси Политика, 16:54
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 16:51
Аналитики Barclays понизили на $8 прогноз цен на нефть Brent на 2024 год Инвестиции, 16:50
Вице-спикер парламента Словакии ответил на просьбу США осудить Россию Политика, 16:44