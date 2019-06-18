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Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотических веществ

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова предложила исключить пищевой мак из перечня наркотических средств. Об этом сообщает «РИА Новости».

Она отметила, что за продажу пищевого мака пострадало большое число людей, которые не являются общественно опасными. По ее словам, среди них оказались продавцы и руководители предприятий, которые продавали разрешенный к реализации мак.

Она отметила, что так как он неочищенный, то экспертиза выявляла в них маковую солому (содержит наркотические вещества — прим. РБК). По ее словам, продавец реализует небольшие порции, но за день получаются большой объем.

«Мы считаем этих людей общественно опасными? Я лично не считаю», — заявила она. По ее мнению в подобных случаях закон работает формально, так как он «не отшлифован».

В 2010 году брянские таможенники задержали 42 т кондитерского мака. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали бизнесмен Сергей Шилов, владелец крупнейших бакалейных компаний МКМ и «Алка Рус», и сотрудница Пензенского НИИ сельского хозяйства биолог Ольга Зеленина. По этому делу также проходили еще 11 человек. Их обвинили в ввозе и продаже в России наркотика под видом пищевого мака. В конце января 2019 году суд оправдал всех фигурантов дела.

Теги: Татьяна Москалькова, пищевой мак
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