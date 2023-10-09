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Мак и его семена оставили в перечне наркотических веществ

Верховный суд оставил мак и его семена в перечне наркотических веществ
Верховный суд отклонил иск Александра Старцева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, об исключении мака из перечня наркотических веществ. Защита настаивала, что подзащитный просто продавал мак на рынке
Здание Верховного суда Российской Федерации
Здание Верховного суда Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Верховный суд России отклонил иск с требованием об исключении мака и его семян из перечня наркотических средств, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Заявителем по иску выступали Александр Старцев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, а также его мать Елена Антипенская.

Кроме того, высшая инстанция отказалась признать недействующим постановление правительства № 934 об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства и подлежащих контролю в России.

Согласно постановлению правительства, мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver являются растениями, содержащими наркотические алкалоиды, а потому подлежат особому контролю и учету на территории России.

В перечне запрещенных к обороту растений также значатся: листы коки, каннабис (конопля), цветки и листья голубого лотоса и др.

Защита Старцева настаивала, что из-за имеющейся в законодательстве меры о контроле в отношении препаратов с малым содержанием наркотических и психотропных веществ силовики могут превышать свои полномочия и преследовать продавцов семян мака для пищевых целей.

По словам адвоката Виктора Гладышева, его подзащитный стал фигурантом уголовного дела из-за своего продуктового ларька на рынке. «Вы поймите, в любом маковом зернышке есть следы опиатов! Их невозможно оттуда удалить», — пояснил юрист.

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В январе 2014 года Верховный суд уже рассматривал похожее дело. Тогда высшая судебная инстанция отклонила иск одного из фигурантов дела о ввозе в Россию 42 т маковой соломки. Роман Шилов, ссылаясь на международную практику, просил суд исключить «технический мак» из перечня наркотических веществ. «Ратифицированная еще Советским Союзом конвенция [ООН «О наркотических веществах»] не предусматривает такого наркотика, как «маковая солома», Россия превысила полномочия, включив ее в свой список наркотических веществ», — отмечал истец.

Суд отказал в удовлетворении иска, огласив только резолютивную часть решения.

С предложением исключить пищевой мак из перечня наркотических средств в июне 2019 года выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что за продажу пищевого мака пострадали множество лиц, которые не являются общественно опасными. Среди них оказались продавцы и руководители предприятий, которые продавали разрешенный к реализации мак.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Верховный суд наркотики растениеводство
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