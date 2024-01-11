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Фигурант дела о хищениях на «Восточном» умер после драки с сокамерником

Сергей Волкодав
Сергей Волкодав (Фото: Сергей Волкодав / VK)

Умер бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, который входил в число главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», об этом сообщил телеграм-канал 112. Источник, близкий ко ФСИН подтвердил РБК, что Волкодав умер в больнице СИЗО.

«Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и его положили сперва в медицинскую часть СИЗО № 4, а потом перевели в больницу Матросской тишины», – рассказал источник. По его словам, там ему сделали трепанацию черепа и он впал в кому, а затем умер.

Материал дополняется..

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космодром Восточный ФСИН
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