Фигурант дела о хищениях на «Восточном» умер после драки с сокамерником

Сергей Волкодав (Фото: Сергей Волкодав / VK)

Умер бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, который входил в число главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», об этом сообщил телеграм-канал 112. Источник, близкий ко ФСИН подтвердил РБК, что Волкодав умер в больнице СИЗО.

«Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и его положили сперва в медицинскую часть СИЗО № 4, а потом перевели в больницу Матросской тишины», – рассказал источник. По его словам, там ему сделали трепанацию черепа и он впал в кому, а затем умер.

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