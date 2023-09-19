«Ъ» узнал о хищении ₽1 млрд экс-фигурантом дела по стройке «Восточного»

Сергей Волкодав, который ранее проходил вместе с братом Юрием по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома «Восточный», теперь стал фигурантом дела о хищении ₽1 млрд у Минпромторга и Спецстроя России

В отношении экс-главы компании «Цветлит» Сергея Волкодава возбуждено уголовное дело из-за хищения более чем 1 млрд руб. при выполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом и структурой федерального агентства Спецстрой России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Против бизнесмена заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), по ней грозит до десяти лет лишения свободы. «Ъ» указывает, что Волкодав — брат экс-руководителя Главного военно-строительного управления № 6 («Дальспецстрой») Юрия Волкодава. Оба ранее проходили по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) при строительстве космодрома Восточный.

О его аресте по данной статье стало известно в конце августа. Детали нового дела не разглашались.



Теперь Сергея Волкодава подозревают в хищении средств двух федеральных ведомств. По версии следствия, в 2013-м Волкодав заключил два контракта с Минпромторгом на сумму 786 млн руб.: они были связаны с разработкой технологий и организацией производства рентгеновского излучателя для компьютерного томографа и ангиографа. Средства поступили на счет фирмы «ЭрЭсКью», ее гендиректора Сергея Тюрина Волкодав привлек к реализации схемы хищения. При этом работы по контрактам не были выполнены в срок, исполнители представили излучатели для томографа и ангиографа, которые не соответствовали техническому заданию и не могли быть использованы в медицинских целях. Полученные за «выполнение» контракта средства оказались на счетах подконтрольных Волкодаву компаний.

Еще один эпизод хищения касается контрактов 2015 года, заключенного между ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России» и ООО «Проектный институт гражданского и военного строительства» (ООО ПИГиВС) на 202 млн, почти 37 млн руб. и 47 млн руб. По первым двум «Инстрой» перечислил средства в виде авансовых платежей, но ПИГиВС не исполнил работы. Похищенными признаны 235 млн руб. В третьем случае были похищены 30 млн.

По делу «Дальспецстроя» оба брата были признаны виновным, но вышли на свободу с учетом проведенного в СИЗО времени.