Замглавы «Роскосмоса» обвинили в крупном мошенничестве

Генерал-лейтенанта из «Роскосмоса» обвинили в мошенничестве на 435 млн руб. Он арестован вместе с двумя предполагаемыми сообщниками. В госкорпорации он занимался государственной программой вооружения

Олег Фролов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Суд арестовал заместителя гендиректора по реализации государственной программы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает следственный комитет (СК).

Арестованы по этому же обвинению и двое его предполагаемых сообщников, их ведомство называет «индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации». Как полагает следствие, Фролов вступил с ними в сговор, и во время исполнения контракта «они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб».

Статья о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) грозит лишением свободы на десятилетний срок и штрафом до 1 млн руб.

Фролов — генерал-лейтенант запаса. В разные годы он возглавлял Военно- космическую академию им. А.Ф. Можайского, Главное управление вооружения армии, а в 2012–2013 годах был первым заместителем главы «Роскосмоса». В 2015 году Фролов вошел в состав коллегии Военно-промышленной комиссии. В 2018 году стал исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ. Он награжден орденом «За военные заслуги» (2005) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996).

В этот же день, 22 декабря, был арестован по этой же статье генеральный директор научно-производственного предприятия (НПП) «Геофизика-космос» Евгений Фомичев. Это крупнейшее российское предприятие в космической отрасли. Устройства «Геофизики-космос» установлены почти во всех российских космических аппаратах.

Как уточнили в Басманном суде, по версии следствия, Фомичев «вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Фонда развития территорий похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий», пишет ТАСС. Этот фонд создан правительством, он регулирует отношения между застройщиками и дольщиками.