В Москве арестовали Волкодава по делу о мошенничестве

Бизнесмен Волкодав был признан виновным вместе с братом в хищениях при строительстве космодрома Восточный. Затем его осудили по делу о мошенничестве. Ему удалось добиться возвращения дела в суд, но прокуратура подала в розыск

Юрий Волкодав (справа) (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

В Москве арестовали бизнесмена Сергея Волкодава на два месяца, карточка его дела опубликована Тверским судом. Прокуратура ранее добилась пересмотра решения хабаровского суда по делу о мошенничестве, благодаря которому он избежал лишения свободы, пишет «Коммерсантъ».

Волкодава задержали, когда сотрудники ГАИ остановили его автомобиль за нарушение правил движения, сообщает издание. При проверке документов выяснилось, что он числится в розыске как обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)

В январе 2022-го центральный районный суд Хабаровска приговорил его вместе с братом Юрием Волкодавом, экс-руководителем Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 6 (бывший «Дальспецстрой») к четырем годам и девяти месяцам и шести с половиной годам колонии общего режима. С них также взыскали 79,46 млн руб. в качестве возмещения ущерба. Следствие выяснило, что Юрий Волкодав, руководивший стройкой объектов на космодроме Восточный, заключил с компанией брата «Цветлит» договоры на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома и нескольких дальневосточных объектов Минобороны. Продукция «фактически не использовалась либо не входила в предмет изначально заключенного между ГВСУ № 6 и компанией договора», отмечало обвинение.

Суд при этом постановил пересчитать срок из-за того, что братья Волкодавы провели значительное время в СИЗО (один день под арестом считается за два в колонии), что позволяло им рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Но в марте того же года Сергея Волкодава осудили в Хабаровске по статье о мошенничестве, его обвиняли в двух преступлениях на 4,6 млн руб. и 46 млн руб. Еще раз пересчитав сроки по первому и этому приговору, суд решил, что бизнесмен должен отбывать наказание уже четыре года и девять месяцев.

Волкодав обжаловал решение суда, апелляционная инстанция нашла нарушения законодательства и вернула уголовное дело в прокуратуру. Предпринимателя освободили, и он уехал в Москву. Прокуроры, в свою очередь, добились пересмотра решения суда и объявили бизнесмена в розыск как скрывающегося от суда.