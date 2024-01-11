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Аэропорт Петрозаводска на месяц закроют на ремонт

Минобороны отремонтирует аэропорт совместного базирования в Петрозаводске
Аэропорт в Петрозаводске, на котором кроме гражданских базируются самолеты ВВС, закроют на весь май на ремонтные работы. Сейчас из Петрозаводска можно улететь в Москву, Калининград и Екатеринбург
Аэропорт Петрозаводска
Аэропорт Петрозаводска (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Аэропорт Петрозаводска, где также базируются самолеты Военно-воздушных сил России, закроют на ремонт с 1 по 31 мая, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Карелии.

«Минтранс Республики Карелия информирует о закрытии в мае этого года аэродрома совместного базирования Петрозаводск «Бесовец» для проведения ремонта взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что на весь период выполнения работ авиасообщение приостановят.

В Минтрансе пояснили, что Минобороны проведет ремонт «в целях улучшения эксплуатационного состояния искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск», и призвали пассажиров учесть это при планировании полетов.

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В 2022 году пассажиропоток аэропорта Петрозаводск составил 108 тыс. человек. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Екатеринбург, Калининград и др.

Ранее Владимир Путин констатировал резкий рост активности НАТО у границ России. В апреле 2022 года Финляндия стала 31-й участницей блока, а сейчас одобрения соответствующей заявки ожидает Швеция.

Ремонт аэродрома «Бесовец» проводили в 2015 году. В Минобороны России сообщали, что в ходе работ планируется заменить плиты взлетно-посадочной полосы и магистральных дорожек. По данным ведомства, это позволит аэродрому «принимать все типы боевых и транспортных самолетов». В 2016 году Минобороны планировало модернизировать аэродром для повышения его категории, в том числе обеспечить его «коммуникационными и навигационными системами международных стандартов, а также дополнительными перронами для стоянки пассажирских самолетов».

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Карелия Петрозаводск аэропорты Минобороны аэропорт Бесовец
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